Ley Antimemes: qué propone la reforma a Derechos de Autor

El Congreso analizará cambios a la Ley Federal del Derecho de Autor que contemplan multas millonarias para plataformas por infracciones reiteradas.

El Congreso discutirá la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que ha sido denominada en el debate público como “Ley Antimemes”, debido a las dudas y críticas que ha generado sobre sus posibles efectos en contenidos digitales como memes, parodias y publicaciones realizadas con herramientas de inteligencia artificial.

La propuesta fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso en mayo y plantea modificaciones a los artículos 114 Nonies, 114 Octies y 232 Septies de la legislación.

¿Por qué la llaman Ley Antimemes?

El nombre con el que se ha identificado la iniciativa no corresponde a su denominación oficial.

El término “Ley Antimemes” surgió a partir de las preocupaciones expresadas en torno a la posibilidad de que las nuevas disposiciones tengan efectos sobre contenidos que utilizan imágenes, voces, videos u otros materiales protegidos por derechos de autor.

Sin embargo, la propuesta no establece una prohibición general para crear o compartir memes o parodias. Su objetivo planteado es establecer nuevas obligaciones para los proveedores de servicios de internet frente a infracciones reiteradas cometidas por sus usuarios.

¿Qué cambiaría con la iniciativa?

El proyecto contempla establecer responsabilidades para los proveedores de servicios de internet cuando sus usuarios incurran de manera reiterada en infracciones relacionadas con derechos de autor.

Entre los contenidos contemplados se encuentran obras, imágenes, voces, videogramas y fonogramas protegidos. La propuesta también considera materiales que hayan sido modificados mediante inteligencia artificial u otras herramientas tecnológicas.

Las plataformas podrían enfrentar consecuencias cuando no cuenten con mecanismos para cancelar el servicio a usuarios reincidentes que cometan este tipo de infracciones.

Multas que contempla la reforma

La iniciativa plantea sanciones económicas para los proveedores que incumplan las obligaciones previstas. De acuerdo con la propuesta, las multas podrían alcanzar hasta 4.7 millones de pesos.

También se contempla una sanción de hasta 586 mil 550 pesos por retransmitir, fijar, reproducir o difundir emisiones de radiodifusión sin contar con la autorización correspondiente.

El monto máximo de las sanciones ha sido uno de los elementos que ha llamado la atención durante el debate sobre la reforma.

¿Podría afectar a memes y parodias?

Una de las principales discusiones alrededor de la iniciativa se relaciona con la manera en que las nuevas disposiciones podrían aplicarse a contenidos digitales que utilizan material protegido con fines humorísticos, satíricos o de crítica.

Entre las preocupaciones expresadas en el debate público se encuentra la posibilidad de que determinados memes, stickers, parodias o contenidos generados mediante inteligencia artificial sean objeto de reclamaciones por derechos de autor.

No obstante, será la aplicación de las disposiciones a casos concretos la que determine cómo se interpretarán los supuestos previstos en la reforma y qué contenidos quedarían dentro de las infracciones contempladas.

La defensa de los derechos de autor

Cuando la iniciativa fue presentada, Laura Itzel Castillo, entonces presidenta del Senado, señaló que la finalidad de los cambios era proteger los derechos de autor y combatir prácticas consideradas desleales o abusivas contra los creadores en el entorno digital.

Por ello, el debate no se limita a los memes, sino que también abarca la responsabilidad de las plataformas digitales, el uso no autorizado de obras protegidas y la manera en que la legislación debe responder a contenidos modificados mediante nuevas tecnologías.

El debate continuará en el Congreso

La discusión de la reforma permitirá revisar el alcance de las modificaciones propuestas y las responsabilidades que podrían asumir los proveedores de servicios de internet.

Uno de los puntos centrales será determinar cómo se aplicarán las nuevas reglas cuando un contenido combine material protegido por derechos de autor con elementos de creación propia, sátira, parodia o herramientas de inteligencia artificial.

Por ahora, la iniciativa no establece una prohibición general de memes, pero su eventual aprobación y posterior aplicación definirían cómo se resolverían los casos específicos de posibles infracciones.<