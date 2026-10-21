Ley Antimemes avanza en comisión de la Cámara de Diputados

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó, con 23 votos a favor y 10 en contra, la minuta conocida como “Ley Antimemes”, que reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
El dictamen, enviado por el Senado de la República, fue avalado sin modificaciones y turnado a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno de San Lázaro.
Proponen penas por uso de identidad institucional para cometer ilícitos
La propuesta establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes utilicen, reproduzcan, imiten o incorporen con fines comerciales elementos de identidad gráfica institucional, como logotipos, emblemas, dominios electrónicos o documentos oficiales, con la intención de inducir al error o al engaño para cometer un ilícito.
Reforma divide opiniones sobre fraude digital y libertad de expresión
Legisladores de Morena, PT y PVEM defendieron la reforma al asegurar que busca combatir el fraude digital y la suplantación de identidad de instituciones públicas, y rechazaron que su propósito sea censurar memes o parodias.
En contraste, diputados del PRI y del PAN votaron en contra al considerar que la redacción puede prestarse a interpretaciones ambiguas y poner en riesgo la sátira política, el trabajo periodístico y la libertad de expresión.
La iniciativa deberá ser discutida por el pleno de la Cámara de Diputados, donde se determinará si avanza en el proceso legislativo.