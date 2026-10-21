Ley Antimemes avanza en comisión de la Cámara de Diputados

La iniciativa deberá ser discutida por el pleno de la Cámara de Diputados, donde se determinará si avanza en el proceso legislativo

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó, con 23 votos a favor y 10 en contra, la minuta conocida como “Ley Antimemes”, que reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

El dictamen, enviado por el Senado de la República, fue avalado sin modificaciones y turnado a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno de San Lázaro.

Proponen penas por uso de identidad institucional para cometer ilícitos

La propuesta establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes utilicen, reproduzcan, imiten o incorporen con fines comerciales elementos de identidad gráfica institucional, como logotipos, emblemas, dominios electrónicos o documentos oficiales, con la intención de inducir al error o al engaño para cometer un ilícito.

Reforma divide opiniones sobre fraude digital y libertad de expresión

Legisladores de Morena, PT y PVEM defendieron la reforma al asegurar que busca combatir el fraude digital y la suplantación de identidad de instituciones públicas, y rechazaron que su propósito sea censurar memes o parodias.

En contraste, diputados del PRI y del PAN votaron en contra al considerar que la redacción puede prestarse a interpretaciones ambiguas y poner en riesgo la sátira política, el trabajo periodístico y la libertad de expresión.

La iniciativa deberá ser discutida por el pleno de la Cámara de Diputados, donde se determinará si avanza en el proceso legislativo.