Los productores exigen que la tonelada de maíz alcance los $6,500 pesos; las negociaciones continuarán este miércoles con la secretaria Rosa Icela Rodríguez.

Productores agrícolas levantaron los bloqueos en 11 puntos carreteros de Guanajuato, despúes de casi siete horas de movilizaciones y tras alcanzar acuerdos durante reuniones virtuales con autoridades estatales y federales.

El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, informó que se logró un entendimiento con los manifestantes y que las negociaciones continuarán este miércoles, con la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Esta tarde, en una mesa de trabajo con productores y autoridades federales y de los estados de la región, alcanzamos acuerdos para levantar los bloqueos carreteros en Guanajuato. Mañana continuaremos el diálogo con la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez”, publicó el funcionario en redes sociales.

Productores exigían mejorar el precio del maíz

Las movilizaciones comenzaron poco antes del mediodía, cuando agricultores bloquearon distintos tramos carreteros para exigir que el precio de la tonelada de maíz alcance los $6,500 pesos, además de solicitar que el Gobierno federal cumpla con acuerdos establecidos previamente.

Para impedir el paso de vehículos, los manifestantes utilizaron tractores que colocaron a lo ancho de las vialidades en los municipios de León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya, San Luis de la Paz y Pénjamo.