Lechugas de Taylor Farms dan negativo a ciclosporiasis

Desde el 1 de mayo se han confirmado mil 645 casos de ciclosporiasis en Estados Unidos, además de más de 5 mil 100 reportes sospechosos bajo investigación

La Secretaría de Salud informó que las pruebas realizadas a lechugas y muestras de agua de la planta de Taylor Farms en Guanajuato resultaron negativas a Cyclospora cayetanensis, parásito relacionado con un brote de enfermedad intestinal investigado en Estados Unidos.

Los resultados fueron obtenidos después de una inspección efectuada del 18 al 20 de julio, días después de que la empresa retirara preventivamente del mercado estadounidense la lechuga iceberg producida en el centro de México.

Cofepris analizó lechugas y agua de la planta

Durante la verificación sanitaria, la Cofepris recolectó 10 muestras de lechuga iceberg, cinco correspondieron a vegetales completos localizados en el establecimiento y las restantes a producto terminado, incluyendo lechuga picada, lavada y desinfectada.

También fueron tomadas cuatro muestras de agua para realizar estudios microbiológicos y fisicoquímicos, cuyos resultados descartaron la presencia de coliformes fecales y se mantuvieron dentro de los parámetros establecidos por la normativa mexicana.

Los vegetales fueron procesados mediante pruebas moleculares de PCR en tiempo real en el laboratorio nacional de referencia de la Cofepris y en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Guanajuato, sin que se identificara la presencia del parásito.

Especialistas revisaron procesos de producción

En la inspección participaron epidemiólogos y expertos en inocuidad alimentaria de la Secretaría de Salud, así como personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Taylor Farms presentó documentación sobre los controles aplicados en su cadena de suministro, además de información relacionada con el riego de los cultivos, el abastecimiento de agua y sus sistemas de gestión sanitaria.

Las autoridades tampoco identificaron en México brotes de enfermedades diarreicas relacionados con la planta que requirieran una intervención de los servicios estatales de salud.

El sistema de trazabilidad de la compañía permitió localizar un lote retenido en la aduana de Laredo, Texas, el cual no ingresó al mercado estadounidense. Una muestra obtenida de ese cargamento fue reportada inicialmente como positiva, pero análisis posteriores determinaron que el resultado era incorrecto.

“De ese lote se obtuvo la muestra que posteriormente arrojó un resultado falso positivo”, precisaron las autoridades sanitarias.

El retiro preventivo se mantiene mientras Estados Unidos investiga casos de ciclosporiasis asociados epidemiológicamente con lechuga iceberg rallada suministrada a determinados establecimientos de comida rápida.

Investigación sanitaria permanece abierta

Desde el 1 de mayo se han confirmado mil 645 casos de ciclosporiasis en Estados Unidos, además de más de 5 mil 100 reportes sospechosos bajo investigación y 141 hospitalizaciones.

Aunque ninguna de las muestras analizadas en México confirmó la presencia de Cyclospora cayetanensis, las autoridades estadounidenses mantienen las labores de rastreo para establecer el origen del brote y verificar el retiro de los productos involucrados.