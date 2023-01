Le impiden el paso a Justin Trudeau a su hotel en CDMX

Problemas en la logística provocaron que la comitiva que acompañaba al primer ministro de Canadá tuviera problemas para ingresar a su hotel el día de ayer lunes

Por: Patricia Agüero

Enero 10, 2023, 12:00

Le prohíben al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y a su esposa Sophie Grégoire el ingreso al hotel en donde se hospedan debido a problemas de logística y seguridad.



El funcionario arribó a México el día de ayer sobre las 14:30 horas para participar en la Cumbre de Líderes de Norteamérica.



Y por la tarde se reunió en Palacio Nacional junto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden en una cena.



En su camino, el ministro Trudeau se dirigió al hotel Hyatt de Polanco en la Ciudad de México, pero la comitiva que lo acompañaban tuvieron que detener su avance después de que les prohibieron el paso.



A través de un video que circula en redes sociales, varios elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX que iban al frente de la comitiva canadiense se detuvieron después de que el paso al hotel estaba bloqueado.



'Vaya a dar vuelta, traigo al de Canadá, como no', se escucha gritar a un elemento de la SSC.



En las imágenes se encuentra un camión perteneciente a la Guardia Nacional y otros elementos que impiden el acceso a la comitiva por llevar a cabo otro operativo de seguridad.



La falta de organización y logística rápidamente fue criticada por usuarios en las redes sociales en donde se difundió ampliamente el video, esto generó que otros señalaran la importancia de haber contado con el cuerpo del Estado Mayor Presidencial el cual fue puesto en 'receso' a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.



Cabe señalar que aunque el mandatario ha dicho en repetidas ocasiones que el Estado Mayor Presidencial ya no existe, esto no ha ocurrido y es que la minuta legislativa para la desaparición del cuerpo de élite quedó congelada.



El Estado Mayor Presidencial (EMP), fue el órgano técnico militar que, entre otras funciones, auxiliaba en la obtención de información general al Presidente de México; planificaba las actividades personales propias del cargo y las prevenciones para su seguridad, además de participar en la ejecución de las actividades procedentes para estos efectos, así como en los servicios conexos, verificando su cumplimiento como una unidad administrativa de la Presidencia de la República, adscrita directamente al Presidente.