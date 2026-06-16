Laura Itzel Castillo será titular de Secretaría de las Mujeres

Lo anterior tras la salida en abril de Citlalli Hernández, quien dejó el cargo para incorporarse a tareas partidistas en Morena.

La presidenta Claudia Sheinbaum, informó este lunes que Laura Itzel Castillo, actual presidenta del Senado, será la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres tras la salida en abril de Citlalli Hernández, quien dejó el cargo para incorporarse a tareas partidistas en Morena.

“Les puedo dar el adelanto de una vez. Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las mujeres al gobierno”, avisó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La presidenta precisó que Castillo está "definiendo las fechas" para incorporarse a la dependencia federal, pues termina su gestión en el Senado el próximo 31 de agosto, pero por el momento, señaló, está encargada de la Secretaría la subsecretaria Ingrid Gómez.

"Se siguen desarrollando todas las actividades de la secretaría, no están interrumpidas, (...) es decir, siguen avanzando. Las compañeras que están en la Secretaría, en los centros libres, la cartilla, en fin, todas las actividades relacionadas con las mujeres", aseveró.

En abril, la mandataria había anunciado la salida de Hernández, quien renunció al cargo para sumarse al trabajo interno de Morena a a petición de la dirigencia nacional.