Lanzan petardos contra instalación militar por caso Ayotzinapa

Al finalizar un mitin encabezado por padres de los 43 normalistas, estudiantes lanzaron artefactos de fabricación casera hacia el 27 Batallón de Infantería

Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa lanzó el miércoles por la tarde bombas caseras contra instalaciones militares en Iguala, en protesta por la falta de respuestas sobre la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida hace casi 12 años, el 26 de septiembre de 2014.

Al finalizar un mitin encabezado por los padres y madres de los 43, los estudiantes lanzaron artefactos de fabricación casera hacia el interior del 27 Batallón de Infantería, una instalación militar que ha sido central en el caso por el papel del Ejército durante la desaparición de los jóvenes.

El principal reclamo al Ejército es que se permita la apertura de los 800 folios de información sobre lo que sucedió durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional no ha cedido a las peticiones, de acuerdo con las investigaciones del caso, integrantes del batallón monitorearon los movimientos de los normalistas y tuvieron conocimiento de los hechos ocurridos aquella noche.

El lanzamiento de artefactos ocurrió mientras se mantenía la presencia de personal militar dentro del campo.

Los estudiantes arrojaron varios artefactos que detonaron con fuerza dentro de las instalaciones del campo militar, sin que se reportaran personas lesionadas.

La movilización forma parte de las actividades que los estudiantes de Ayotzinapa realizan en Iguala en el marco de las acciones por el duodécimo aniversario de la desaparición de sus compañeros.

En el mitin, los padres y madres de los 43 reiteraron su exigencia de justicia y de que las autoridades respondan qué pasó esa noche.

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

El caso, considerado una de las violaciones de derechos humanos más graves ocurridas recientemente en México, continúa sin resolverse 12 años después, y hasta ahora, solo se han identificado los restos de tres de los jóvenes.