Lanza Infonavit crédito para personas que ya no cotizan

Presenta Infonavit crédito para derechohabientes sin relación laboral vigente con el que podrán reparar, mejorar o ampliar su casa

Por: Andrea Rodríguez

Febrero 28, 2023, 14:24

Los trabajadores que ya no cotizan en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ahora podrán obtener un crédito para mejorar su hogar al contar con dinero en su cuenta de vivienda.

Esto mediante el programa “MejOraSí”, que presentó el director general de Infonavit, Carlos Martínez Velásquez, quien señaló que este crédito ayudará a combatir el rezago habitacional que tienen al menos el 24% de las viviendas en el país.

“Eso permite que las personas, aún cuando ya no coticen en Infonavit, puedan sacar un crédito siempre en cuando tenga una cuenta en el Instituto con dinero en el Instituto, la principal necesidad es el rezago habitacional, tiene que ver con la precariedad de los materiales que tienen las viviendas.

“Ese (crédito) sirve para todos los trabajadores que ya no tienen una relación laboral vigente pero que tienen cuenta de vivienda”, indicó Martínez Velásquez.

El crédito podría ir desde los $5,500 pesos hasta $139,000 y se prestará en dos modalidades una con tasa cero, que se podrá realizar con el ahorro que tiene el trabajador y otra con un interés del 4 por ciento.

Alrededor de 10 millones de personas pueden solicitarlo únicamente deberán tener saldo de subcuenta de vivienda igual o mayor a $5,000 pesos; no tener una relación laboral activa (no están cotizando en IMSS/Infonavit; no contar con un crédito hipotecario actual en el Infonavit y no estar pensionados.

“Se otorgarán créditos hasta agotar los recursos autorizados en esta primera etapa del programa, son $2,000 millones de pesos, estimamos que se pueden otorgar cerca de 60,000 créditos en todo el país”, agregó el director del Infonavit.

Para poder tramitar el crédito, los interesados deberán ingresar a Mi Cuenta Infonavit, seleccionar tramitar mi crédito y la opción “MejOraSí”, en donde vendrán una serie de pasos a seguir.