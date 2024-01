 'Lady Coppel' pelea con policías en Puebla y se hace viral

Desde hace algunos años, las redes sociales han sido el escenario de fenómenos como los denominados "ladies" y "lords", personas que protagonizan situaciones abusivas y violentas. En esta ocasión, el foco está en una mujer a la que la comunidad virtual ha apodado "Lady Coppel". Un video recientemente viralizado muestra un altercado en una sucursal de Coppel en Puebla, donde la presunta protagonista agredió al personal de la tienda y a agentes de seguridad.

El video, con una duración de aproximadamente un minuto, capta el tenso momento en el que dos mujeres discuten acaloradamente con el personal de la tienda y la policía municipal de Puebla.

A "Lady Coppel" se le escucha decir que solo se quiere retirar del lugar, pero por alguna razón no se lo permiten y un hombre, aparentemente un guardia de seguridad, le responde a otra mujer que se encontraba en medio de ellos dos.

“¿No ves lo que está haciendo? ¿Quieres que yo la demande entonces y le quite la placa y qué la dé de baja de su servicio?”, apenas dice esto el supuesto policía, la mujer furiosa reacciona violentamente y le responde: "No mam** pend**o, ¿cómo va a ser así? Tu pend**o de aquí no sabes".

La situación se torna violenta cuando la presunta "Lady Coppel" trata de atacar al policía, pero otra elemento de seguridad la toma por la espalda, pero se suelta y ante los manoteros e insultos, la policía lanza patadas y la jala de los cabellos. La confrontación se intensifica con la intervención de otros agentes de seguridad, tanto municipales como privados, resultando en un enfrentamiento caótico.

Según la información recopilada, los hechos ocurrieron el 26 de diciembre en una sucursal de Coppel ubicada en el Centro Histórico de Puebla. El video, que salió a la luz este fin de semana, ha generado gran repercusión en las redes sociales. La protagonista, identificada como Norma "N", de 24 años, aparentemente se encontraba en estado de ebriedad al momento del altercado y se habría identificado como policía estatal.

Norma "N", de 24 años, fue detenida y puesta a disposición por el delito de resistencia de particulares. Sin embargo, se desconoce el desenlace de su caso después de ser remitida al Ministerio Público.





Comentarios