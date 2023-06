Ladrones se burlan de víctima; todo queda grabado

Un par de delincuentes se burlaron de su víctima tras despojarlo de su vehículo sin darse cuenta que eran grabados y ahora son buscados por la autoridad

Por: Renata Medina

Junio 13, 2023, 17:00

El cinismo de un par de delincuentes puede llevarlos a ser detenidos por las autoridades, toda vez que fueron captados por una cámara cuando se burlaban de su víctima tras despojarlo de su vehículo.

Fue el pasado sábado 10 de junio del año en curso cuando dos hombres armados con una pistola despojaron a un conductor de su vehículo Camry de la marca Toyota sobre la avenida 1ero de Mayo en Naucalpan, Ciudad de México.

Después de cometer el atraco, los hombres a bordo del vehículo comenzaron a burlarse de su víctima, sin darse cuenta que estaban siendo grabados por una cámara instalada dentro de este.

'Por pen… nos cruzamos y ¿qué pasó? Qué ya ching… a tu madre… ya se la está comiendo bien cag…”, dice el hombre que está conduciendo.

Mientras tanto el hombre que iba de copiloto revisaba si había otras pertenencias en el vehículo, encontrando un celular y las llaves de un carro de la marca Kia.

Sin darse cuenta que eran grabados, los delincuentes hablaron de otros vehículos que han robado, decidiendo con cuál se quedaría cada uno. En medio de esta plática, el delincuente que va manejando le pregunta si no le robó el reloj al conductor, a lo que este le respondió: 'No g..., no se lo quité, pues ayúdame a respirar, yo hago toda la chamba, no puedo quitar y arrebatar, sí soy bien rapiña, pero…'.

De acuerdo con la publicación en Twitter que difundió el video, los delincuentes abandonaron el vehículo en la colonia Tacuba de la Ciudad de México.

Los delincuentes siguen sueltos, por eso hacen un llamado a la comunidad para que compartan las imágenes de los sospechosos y puedan ser detenidos por las autoridades capitalinas.