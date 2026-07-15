La UE ratifica el acuerdo comercial con México

Ante las tensiones comerciales con EUA, la UE y México han acelerado la conclusión de un acuerdo por el que actualizan el vínculo que tenían desde el año 2000

La Unión Europea (UE) concluyó este martes el proceso de ratificación del nuevo acuerdo comercial con México, después de que los Veintisiete dieran su visto bueno definitivo.

El pacto entrará en vigor dos meses después de que México lo certifique, que prevé hacerlo después del verano.

Ante las tensiones comerciales con Estados Unidos, la UE y México han acelerado la conclusión de un acuerdo por el que actualizan el vínculo que tenían desde el año 2000, eliminando los aranceles para el 99 % de los productos que aún estaban en vigor, facilitando sobre todo los intercambios agrícolas.

"En un momento de creciente incertidumbre geopolítica, estrechar los lazos con socios de confianza es más importante que nunca", dijo en un comunicado la ministra de Comercio irlandesa, Helen McEntee, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE.

El pacto reduce al 0 % el arancel a 13,000 toneladas de porcino, a 20,000 toneladas de distintos tipos de quesos y a 13,000 toneladas de preparados lácteos, frente a la tasa actual del 45 % en todos esos productos que van de la UE a México.

México eliminará por completo sus altos aranceles para permitir el acceso libre a exportaciones agroalimentarias de la UE como pasta (actualmente sujeta a aranceles de hasta el 20 %), chocolate y confitería (más del 20 %), quesos azules (hasta 20 %), papas (hasta 20 %), manzanas y duraznos en conserva (hasta 20 %), huevos (hasta 45 %) y productos avícolas de relevancia económica (hasta 100 %).

Además, la UE logra la protección de 568 alimentos y bebidas bajo denominación geográfica, como el vino Rioja, el jamón de Parma o el queso Roquefort, para evitar el contrabando y la venta de imitaciones.

También mejorará el acceso de las compañías europeas a las licitaciones públicas en México y eliminará barreras comerciales en sectores como los servicios financieros, el transporte y, sobre todo, el de las materias primas.

Unas condiciones de las que, según los cálculos de la UE, se beneficiarán unas 45,000 empresas europeas, la mayoría pymes.