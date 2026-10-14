La tormenta Trudy provocará lluvias en el sureste de México

De acuerdo con el último reporte del SMN, el centro de Trudy se ubicó a 560 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 790 km al sur-sureste de Acapulco

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la formación de la tormenta tropical Trudy en el Pacífico mexicano, la cual evolucionó a partir de la depresión tropical 21-E y mantiene en alerta a las regiones del sur y sureste del país ante su posible intensificación a huracán en los próximos días.

De acuerdo con el reporte más reciente del organismo, emitido a las 15:00 horas, el centro de Trudy se ubicó a 560 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 790 km al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 13 km/h.

Los pronósticos meteorológicos apuntan a que, durante las primeras horas del próximo jueves, Trudy podría alcanzar la categoría 1 de huracán, con una tendencia a intensificarse de forma rápida hasta llegar potencialmente a la categoría 4 el próximo viernes.

Su amplia circulación reforzará significativamente la probabilidad de lluvias en el sur y sureste del territorio nacional.

Mantienen la vigilancia sobre 'Simon'

De manera simultánea, el SMN dio seguimiento al huracán Simon, el cual continúa activo como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas de Jalisco y Sinaloa.

Al momento se ubica a 90 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 350 km al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, y tiene vientos máximos sostenidos de 150 km/h y rachas de hasta 185 km/h.

Las bandas nubosas de Simon ocasionarán lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el este y sur de Nayarit, así como chubascos de 5 a 25 mm en el centro y sur de Sinaloa.

En coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, las autoridades mexicanas mantienen zonas de vigilancia por efectos de vientos de huracán en las Islas Marías (Nayarit) y desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya (Sinaloa), además de vigilancia por tormenta tropical desde Cabo Corrientes (Jalisco) hasta Escuinapa (Sinaloa).