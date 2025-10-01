La mitad de la UNAM en paro por preocupaciones de seguridad

A una semana del ataque en el CCH, más de la mitad de las facultades están en paro. El rector promete medidas de seguridad y salud emocional para estudiantes

A una semana del ataque en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur que dejó como saldo un menor de 16 años muerto, más de la mitad de las 50 facultades que conforman la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentran en paro o con actividades a distancia por preocupaciones de seguridad.

Este paro se produce pese a que el rector de la máxima casa de estudios del país, Leonardo Lomelí Vanegas, se comprometió este martes a fortalecer las medidas de protección y apostar por la atención a la salud emocional de los estudiantes para que se regrese a la actividad normal cuanto antes.

Fue este martes cuando la comisión de seguridad del Consejo Universitario tuvo una reunión en la que se abordaron los temas de las preocupaciones de seguridad por parte de los estudiantes y la falta de atención a la salud emocional de los mismos.

En dicha reunión, Leonardo Lomelí se comprometió a garantizar la integridad de la comunidad universitaria y a brindar atención psicológica a quienes lo requieran y dijo que se procederá legal y disciplinariamente contra quienes han sembrado la inquietud en diversos planteles de la universidad.

Pues, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press, quien habló con el abogado general de la universidad, Hugo Concha, la UNAM ya ha presentado ante la Fiscalía de la Ciudad de México al menos una decena de denuncias por amenazas.

Entre las que más preocupan están las amenazas de muerte enviadas mediante redes sociales y correos electrónicos a cuatro profesoras de la Facultad de Químicas por "ser mujeres". En estas, Concha también señaló que hacen alusión al ataque en el CCH Sur.

Actualmente, las autoridades de la capital del país tienen bajo custodia al presunto homicida del ataque en el CCH, quien es un joven de 19 años que se encuentra hospitalizado después de intentar huir al saltar desde lo alto de un edificio y que en la caída se fracturó ambas piernas.

La UNAM anuncia un retorno a clases escalonado

Este martes también la UNAM confirmó que, tras el paro por el ataque en el CCH Sur y las amenazas a las profesoras mediante redes sociales y correos electrónicos, el regreso a clases presenciales será escalonado y dependerá de que se garanticen condiciones de seguridad en cada plantel.

Durante la reunión del Consejo Universitario también se establecieron tres líneas de acción: denunciar de inmediato las amenazas ante autoridades, evaluar el cambio temporal a clases en línea y reanudar actividades presenciales únicamente cuando se verifiquen entornos seguros.

Además, la institución reforzará patrullajes, mejorará la iluminación y botones de pánico en los planteles de bachillerato, ampliará la atención psicológica y coordinará acciones con autoridades federales y locales.

El rector, Leonardo Lomelí subrayó que el retorno será ordenado, con participación de cada dirección escolar, y que se busca atender no solo la seguridad física de la comunidad universitaria, sino también su salud emocional.

Una 'ideología' sería la causa del ataque

Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades apuntan a que el ataque ocurrido la semana pasada podría estar vinculado con la ideología “incel”, abreviatura de "celibato involuntario", una especie de subcultura que se manifiesta en redes sociales por hombres que culpan a las mujeres por su falta de vida sexual activa.

Concha aseguró que la UNAM se ha esforzado por poner en marcha protocolos para atender esa situación, pero nunca había sido testigo de violencia aparentemente vinculada a esa ideología "incel", que no descartó que también pudiera estar ligada a las amenazas de las profesoras.

Claudia Sheinbaum prepara la creación de 'Espacios Seguros'

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que el gobierno federal prepara a nivel nacional la creación de “espacios seguros” donde los estudiantes puedan denunciar o se traten asuntos relacionados con las redes sociales y grupos que se están generando a partir de ciertos fenómenos.