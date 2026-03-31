La Marina detiene a seis con 650 kilos de cocaína en el Pacífico

La ubicación de los sospechosos fue posible gracias a información de inteligencia compartida por Estados Unidos mediante el Comando Norte

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Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron este lunes a seis personas que transportaban aproximadamente 650 kilogramos de cocaína a bordo de una embarcación, a más de 112 kilómetros del puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

El aseguramiento se realizó como parte de operativos marítimos coordinados por el Gabinete de Seguridad, apoyados por labores de inteligencia proporcionadas por autoridades de Estados Unidos.

Decomiso en altamar

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes localizaron una embarcación menor en la que viajaban seis personas junto con la carga ilícita.

Durante la inspección, se aseguraron cuatro costales que contenían 580 paquetes tipo ladrillo con polvo blanco con características similares a la cocaína, con un peso total cercano a los 650 kilogramos, además de aproximadamente 350 litros de combustible.

Operativo con apoyo aéreo

La intervención fue realizada desde una patrulla oceánica de la Marina, con respaldo de una aeronave de ala fija, otra de ala rotatoria y tres patrullas interceptoras.

Asimismo, la ubicación de los sospechosos fue posible gracias a información de inteligencia compartida por Estados Unidos mediante el Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH).

Detenidos a disposición de autoridades

"A las personas detenidas les fueron leídos sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica", informó el Gabinete de Seguridad.

Impacto al crimen organizado

Las autoridades estimaron que este decomiso representa un golpe económico cercano a los 150 millones de pesos para grupos delictivos, además de impedir la posible distribución de más de un millón de dosis de droga.

Resultados recientes

Según cifras oficiales, desde octubre de 2024, con el inicio de la actual administración federal, la Marina ha asegurado 62 toneladas de cocaína en alta mar, como parte de los esfuerzos para debilitar las operaciones del crimen organizado.