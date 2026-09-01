La gente si quiere a la Guardia Nacional en el Metro: AMLO

El presidente destacó la presencia de elementos de la Guardia Nacional en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México están de acuerdo con la presencia de elementos de la Guardia Nacional para realizar labores de vigilancia.El mandatario federal asegura que así lo arrojó una encuesta hecha por el gobierno federal a 4 mil 404 ciudadanos de la capital.'La gente sí quiere que esté la Guardia Nacional en el Metro, los que utilizan el Metro', dijo el Ejecutivo, añadió que aquellos que hablan sobre una 'militarización' en el Metro tienen una 'carga ideológica, o problemas con nosotros, o politiquería'.López Obrador adelantó que este viernes 20 de enero, su 'mañanera' se realizará en el palacio de gobierno de la CDMX donde Claudia Sheinbaum presentará un informe sobre la situación en el Metro, además datos sobre el atentado contra Ciro Gómez Leyva.Cabe mencionar que las labores de la Guardia Nacional en el Metro de la ciudad capitalina serán tareas de vigilancia, auxilio de pasajeros y detención de quienes incurran en delitos; sin embargo los uniformados no irán armados.Además, durante el viernes el Ejecutivo defendió la presencia de los militares en el Metro, alegó que esto se realiza para proteger a la ciudadanía.Con información de elhorizonte.mx