La CNTE seguirá con bloqueos; buscan hoy reunión con autoridades

La organización magisterial ha señalado que su intención es obtener fechas, compromisos específicos y mecanismos claros para atender sus demandas.

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen su estrategia de presión sobre el Gobierno federal y anunciaron nuevas movilizaciones para este jueves, en una jornada que incluye bloqueos en accesos carreteros y la búsqueda de una nueva reunión con autoridades para atender sus principales demandas laborales y de seguridad social.

La organización magisterial insiste en que no levantará el paro nacional ni las protestas mientras no existan compromisos concretos sobre sus exigencias.

Las acciones forman parte de la huelga nacional que la CNTE mantiene desde hace varios días y que ha generado afectaciones en distintos puntos del país. El movimiento busca mantener la presión sobre las autoridades federales mientras continúan las negociaciones relacionadas con el sistema de pensiones, los incrementos salariales y la carrera magisterial.

¿Por qué la CNTE mantendrá los bloqueos?

La dirigencia magisterial considera que las propuestas presentadas hasta ahora por el Gobierno federal son insuficientes para atender las demandas históricas del sector. Entre sus principales exigencias se encuentra la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el fortalecimiento de las pensiones, la eliminación del sistema USICAMM y mejoras salariales para los trabajadores de la educación.

Durante los últimos días, la CNTE ha realizado marchas, plantones y bloqueos en diversos puntos de la Ciudad de México y otros estados. Las movilizaciones han incluido cierres en oficinas federales, vialidades estratégicas y accesos a dependencias relacionadas con la educación y la seguridad social.

Los maestros sostienen que las protestas continuarán hasta obtener respuestas que consideren satisfactorias, por lo que los bloqueos seguirán siendo una de sus principales herramientas de presión.

Buscan nueva reunión con autoridades federales

Mientras mantienen las movilizaciones, representantes de la CNTE esperan sostener una nueva reunión con funcionarios federales para revisar los avances de las negociaciones. En encuentros previos participaron autoridades de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE, aunque hasta ahora no se han alcanzado acuerdos definitivos.

La organización magisterial ha señalado que su intención es obtener fechas, compromisos específicos y mecanismos claros para atender sus demandas. De no existir avances concretos, advirtieron que las protestas podrían intensificarse durante los próximos días.

Entre los temas prioritarios para el magisterio se encuentran la revisión del régimen de pensiones, las condiciones laborales y la construcción de un nuevo esquema para el ingreso y promoción docente.