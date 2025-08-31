'La austeridad no es un eslogan': advierte Rosa Icela a diputados

En un llamado a la congruencia, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, exhortó a los legisladores de su partido a honrar el principio de austeridad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En un llamado a la congruencia política y moral dentro de Morena, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, exhortó a los legisladores de su partido a honrar el principio de austeridad, señalando que este "no es un eslogan, sino un principio rector" del movimiento que encabeza la Cuarta Transformación.

Durante la plenaria de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, la funcionaria replicó el discurso sostenido por la presidenta Claudia Sheinbaum, reiterando que la austeridad "es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado".

El mensaje de Rodríguez se dio en medio de crecientes críticas hacia miembros de Morena y aliados que han exhibido estilos de vida ostentosos, en contraste con los ideales de la llamada 4T. Entre los señalados se encuentra el diputado Sergio Gutiérrez Luna, actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien ha sido visto con artículos de lujo y ha compartido momentos personales junto a la también diputada federal Diana Karina Barreras.

La secretaria de Gobernación insistió en que los principios de “honestidad, amor al pueblo y resultados” deben guiar el actuar de los legisladores, al tiempo que pidió continuar honrando el respaldo que Morena ha recibido de millones de mexicanos. Sus declaraciones fueron recibidas con aplausos por parte de los presentes.

Contradicciones entre discurso y estilo de vida

La plenaria se llevó a cabo en un contexto en el que diversos integrantes de Morena han sido cuestionados por prácticas que parecen contradecir el discurso de austeridad promovido desde los inicios del movimiento.

Uno de los casos más comentados ha sido el del diputado Gerardo Fernández Noroña, quien recientemente admitió haber adquirido una propiedad en Tepoztlán con un valor de más de 12 millones de pesos. A ello se suman viajes al extranjero de otros personajes cercanos al partido, como Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador quien vacacionó en Japón durante la misma semana en que se desarrollaba la plenaria morenista.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, también fue vista en Países Bajos; el senador Ricardo Monreal celebró su aniversario en España; y el propio Fernández Noroña protagonizó otro viaje a Europa en primera clase, con cargo al erario bajo el argumento de “trabajo legislativo”.

Tales actos han reavivado el debate en torno a los lujos en el poder público y recordaron las críticas del expresidente López Obrador, quien denunciaba el turismo institucional como una de las prácticas del viejo régimen.

Incluso el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, fue cuestionado al inicio del sexenio por tomarse unas vacaciones en Japón poco después de perder la contienda interna presidencial de Morena, en un contexto de tensiones con Sheinbaum por supuestas irregularidades en el proceso interno del partido.

Reforma electoral, prioridad para la 4T

Durante su intervención, Rodríguez también abordó la reforma electoral impulsada por el gobierno, a la que calificó como una “necesidad histórica” para consolidar la transformación del país.

"La reforma que tenemos enfrente es consecuencia inevitable de la transformación que requiere el país para dejar atrás el viejo orden", afirmó. Instó a los legisladores a impulsar un nuevo modelo democrático basado en elecciones libres, transparentes y sin despilfarro de recursos públicos.

Finalmente, la secretaria de Gobernación cerró su discurso subrayando que la verdadera transformación se construye con hechos y coherencia, no solo con discursos: “El poder es humildad, y la ciudadanía está pendiente”.