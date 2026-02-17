Karime Macías obtiene asilo y evita extradición

Karime Macías habría obtenido asilo en Reino Unido y frenado su extradición a México, donde es acusada de fraude por 112 millones de pesos

La exesposa del exgobernador de Veracruz, Karime Macías, habría obtenido asilo en el Reino Unido, lo que le permitió evitar su extradición a México, donde enfrenta acusaciones por presunto fraude.

De acuerdo con fuentes del Gabinete de Seguridad federal, la defensa de Macías Tubilla promovió nuevos recursos legales ante la justicia británica para impedir su traslado al país.

Argumentan irregularidades en el proceso

Entre los principales argumentos presentados por sus abogados se encuentra que el proceso judicial en México estaría viciado, ya que el delito por el que se le acusa habría prescrito. Según dichas versiones, esta situación no fue notificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores al momento de formular la solicitud formal de extradición.

Asimismo, la defensa sostuvo que la acusación contra Macías se basa únicamente en el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud durante la administración de Javier Duarte, quien presuntamente habría declarado bajo tortura.

Macías Tubilla, quien actualmente se encuentra en Londres, Inglaterra, es señalada por el delito de fraude específico por un monto de 112 millones de pesos.

La acusación se relaciona con su gestión al frente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz, durante el gobierno de Duarte.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido una postura oficial respecto a la resolución definitiva sobre el proceso de asilo en territorio británico.