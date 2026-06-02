Jueza ve 'abundante' evidencia contra Gerardo Mérida

Una jueza en NY afirmó que hay evidencia “abundante” contra el exfuncionario de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez y fijó nueva audiencia para el 4 de agosto

El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció este lunes 1 de junio de 2026 ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en una audiencia de estatus relacionada con acusaciones por narcotráfico y otros delitos federales en Estados Unidos.

Durante la sesión, la jueza Katherine Polk Failla señaló que la evidencia presentada por la fiscalía contra el acusado es “abundante”, en un caso que también involucra a otros exfuncionarios del estado mexicano.

La audiencia, que tuvo una duración aproximada de 20 minutos, se centró en la revisión del avance del proceso judicial. De acuerdo con lo expuesto en la corte, la magistrada subrayó que el caso incluye a múltiples imputados que están siendo procesados en distintas etapas.

Failla también informó que se ha programado una nueva audiencia para el próximo 4 de agosto de 2026, en la que se dará seguimiento al intercambio de pruebas y a las siguientes fases del procedimiento penal.

Las autoridades estadounidenses acusan a Mérida Sánchez de conspiración para importar narcóticos, posesión de armas y conspiración para posesión de armamento, cargos que podrían derivar en una sentencia de cadena perpetua.

Según la acusación, el exfuncionario habría mantenido vínculos con la estructura criminal del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”, a cambio de presuntos sobornos para facilitar información sobre operativos de seguridad.

Otros implicados en el caso

El expediente también incluye a otros exfuncionarios y figuras políticas de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega.

Mérida Sánchez es el primero de un grupo de 10 funcionarios señalados en comparecer ante la justicia estadounidense. Fue detenido el 11 de mayo en Arizona y trasladado posteriormente a Nueva York, donde se declaró no culpable durante su lectura de cargos inicial.

Durante la audiencia, la jueza recordó que la defensa del acusado tendrá acceso a las pruebas presentadas por la fiscalía para evaluar sus opciones legales, incluyendo la posibilidad de un acuerdo de cooperación o un eventual juicio.

El proceso continúa en etapa preliminar, mientras la fiscalía federal prepara nuevas mociones y avances en la presentación de evidencia contra los implicados.