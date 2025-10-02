Jueza frena detención de contralmirante ligado a huachicol

Una jueza concedió la suspensión al contralmirante Fernando Farías Laguna para evitar su detención, pese a estar presuntamente implicado en una red de huachicol

Una jueza federal concedió una suspensión al contralmirante Fernando Farías Laguna para evitar su detención, pese a estar señalado por presunta implicación en una red de huachicol.

La comparecencia del mando naval, prevista para este jueves 2 de octubre, fue reprogramada para el día 20 por el juez de Control Mario Elizondo Martínez, luego de que la defensa argumentó que la Fiscalía General de la República (FGR) entregó apenas copia de la carpeta de investigación.

Farías Laguna enfrenta acusaciones por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. La jueza Emma Cristina Carlos Ávalos, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito, otorgó la suspensión que impide su detención aun cuando dicho delito amerita prisión preventiva oficiosa.

El contralmirante es hermano del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido por presuntamente encabezar una red de huachicol. Su captura ocurrió en marzo pasado tras el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas, uno de los mayores aseguramientos de este ilícito en la historia reciente.

Junto a él, fueron capturados en distintos operativos en CDMX, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz otros presuntos implicados, entre ellos Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Francisco Javier N., Endira Xóchitl N., Perla Elizabeth N., Anatalia N., Ismael N., Anuar N., Héctor Manuel N. y José N.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó depósitos en efectivo, adquisición de inmuebles, vehículos de lujo y pólizas de seguro que no correspondían con el perfil de los involucrados.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, advirtió que la investigación sigue en curso y que se busca detener a todos los integrantes de la red criminal.

Por su parte, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, afirmó que se garantizará el debido proceso de los marinos implicados, pero enfatizó que no habrá tolerancia a la corrupción ni impunidad en la institución.