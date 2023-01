Juez ordena prisión preventiva contra Inés Gómez Mont

Un juez federal ordenó prisión preventiva en contra de la conductora por lavado de dinero y delincuencia organizada. Actualmente sigue prófuga

Por: Patricia Agüero

Enero 26, 2023, 13:00

La conductora de televisión Inés Gómez Mont vuelve a estar en el ojo de la opinión pública después de que este día un juez federal ordenó prisión preventiva en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada. Cabe señalar que la presentadora continúa prófuga de la justicia.



Desde el 2020, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez de control concedió cuatro órdenes de aprehensión contra la conductora, tres de estas por defraudación fiscal.



La jueza Patricia Diez Cerda, titular del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México rechazó el amparo solicitado por la conductora. Es por ello que la orden de aprehensión por lavado de dinero se mantendrá vigente, además de que la Fiscalía podrá continuar con sus investigaciones sobre la presentadora televisiva.



Se defiende de acusaciones



En el 2021 la conductora rompió el silencio para defenderse de las acusaciones en su contra, aseguró que es inocente y que no ha cometido ningún delito.



A través de un comunicado en sus redes sociales rechazó pertenecer al crimen organizado y aseguró que ni ha visto, mucho menos tenido 3 mil millones de pesos en su vida.



'Me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos', menciona la conductora en un comunicado publicado en sus redes sociales.



Manifestó que tiene temor de que las autoridades se ensañen sacando casos fabricados contra ella derivado del comunicado que está dando a conocer, sin embargo, advirtió que ya no puede seguir guardando silencio y que trabajará con sus abogados para defenderse.