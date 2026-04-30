Juez declara legal detención de alcalde de Tlalnepantla

Un juez determinó como legal la detención del alcalde de Tlalnepantla, Jorge Armando “N”, y le imputó tres delitos: violación equiparada

Un juez determinó como legal la detención del alcalde de Tlalnepantla, Jorge Armando “N”, y le imputó tres delitos: violación equiparada, corrupción de menores y abuso sexual, presuntamente cometidos contra un menor de 14 años.

De acuerdo con la formulación de imputación, al edil, identificado como integrante del Partido Encuentro Solidario, se le acusa de un presunto acto de violación, de haber suministrado alcohol al menor y de tocamientos de carácter sexual dentro de un vehículo.

Prisión preventiva y continuación del proceso

El juez ordenó que el funcionario permanezca en prisión preventiva oficiosa, mientras avanza el proceso judicial. La audiencia inicial continuará el próximo jueves, cuando se definirá si es o no vinculado a proceso, con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la defensa.

La diligencia se realizó a puerta cerrada en una sala de la Ciudad Judicial de Cuautla, Morelos.

El alcalde fue detenido la noche del sábado 25 de abril en la carretera Yautepec–Tlayacapan, en el municipio de Yautepec, donde, según reportes policiales, fue sorprendido en flagrancia durante la presunta comisión del delito.

Las autoridades mantienen el seguimiento del caso conforme avance el proceso judicial en los próximos días.