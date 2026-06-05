Jubilados de Pemex y CFE protestan en CDMX por tope de pensiones

Miembros de la Alianza Nacional de Jubilados de CFE, así como extrabajadores de Pemex o Nacional Financiera, se manifestaron de forma pacífica en el AICM

Los pensionados de las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la banca de desarrollo llevaron este jueves sus protestas a los distintos aeropuertos del país por la reducción de hasta un 60 % de sus pensiones.

Miembros de la Alianza Nacional de Jubilados de CFE, así como extrabajadores de Pemex o Nacional Financiera (Nafin), se manifestaron de forma pacífica en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), entre otros en el territorio mexicano.

Los integrantes de la marcha repartieron informativos sobre su situación a turistas y viajeros que transitaban por los aeropuertos volantes y mostraron pancartas con mensajes como "¿Qué futuro queremos para nuestra nación?".

No se quedaron ahí

Otros aeropuertos en estados mexicanos como los de Sinaloa, Querétaro, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato también se vieron afectados por la movilización.

Los manifestantes también llevaron sus demandas a las instalaciones del Poder Judicial en Oaxaca y a la Subsecretaría de Gobierno del estado de Morelos.

Las autoridades de varios estados mexicanos, ante las protestas, abrieron un diálogo con los jubilados y sostuvieron reuniones para recibir sus demandas.

La tensión crece

La marcha ocurre en medio de un creciente malestar social, luego de que la Cámara de Diputados aprobara un tope a las pensiones de las paraestatales impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los afectados denuncian que el hecho vulnera sus derechos laborales adquiridos con anteriores convenios colectivos y acusan a la ley de aplicarse con carácter retroactivo.

También se producen manifestaciones con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ante la llegada masiva de turistas y aficionados, en un contexto de protestas de distinta índole extendidas por todo el país, sobre todo en las ciudades sede, para aprovechar la ventana al mundo que ofrece la cita deportiva.