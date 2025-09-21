Juan Ramón de la Fuente representará a México ante la ONU

Finalmente, la cancillería reafirmó su compromiso con los principios constitucionales de política exterior y con la Carta de las Naciones Unidas

El ministro mexicano de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participará en los debates de alto nivel de la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció este sábado la cancillería.

En un comunicado, la dependencia del Gobierno mexicano detalló que el diplomático asistirá en representación de Sheinbaum a la reunión de la ONU, a realizarse del 22 al 29 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos.

“En representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participará a partir de este lunes 22 en el segmento de Alto Nivel del 80° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York”, señaló un comunicado.

Asimismo, precisó que como parte de esta visita de trabajo, De la Fuente participará además en reuniones ministeriales sobre los principales temas de la agenda multilateral, y sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos de otros países.

Finalmente, la cancillería reafirmó su compromiso con los principios constitucionales de política exterior y con la Carta de las Naciones Unidas, “para alcanzar la paz y el bienestar de nuestros pueblos”.

La Asamblea General, creada en 1945 en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, es el órgano principal de las Naciones Unidas de deliberación, adopción de políticas y representación, según recoge la página de la ONU.