Juan Gabriel llena el Zócalo con su concierto en Bellas Artes

El concierto de 1990 volvió a reunificar la voz del ‘Divo de Juárez’ con su público en la plaza más simbólica del país, ahora en una proyección histórica.

Miles de personas llenaron este sábado el Zócalo de la Ciudad de México para recordar a Juan Gabriel mediante la proyección de su mítico concierto de 1990 en el Palacio de Bellas Artes, considerado el máximo recinto cultural del país. Netflix, en alianza con el Gobierno de la Ciudad de México, ofreció al público esta presentación histórica como parte del impulso promocional del documental ‘Debo, puedo y quiero’, centrado en la vida del cantante fallecido el 28 de agosto de 2016 y que ya se encuentra disponible en la plataforma. La concentración masiva volvió a confirmar el lugar que el compositor ocupa en la memoria colectiva en México.

Aunque el inicio de la proyección estaba programado para las 20:00 hora local, los asistentes comenzaron a llegar desde tres horas antes a la plancha pública y política más relevante del país. Entre pancartas, fotografías de diferentes tamaños y recuerdos visuales del artista, el ambiente se configuró más como un espectáculo en vivo que como una simple exhibición audiovisual. Hubo seguidores que imitaron el estilo de vestimenta que Juan Gabriel usaba en aquella época, además de imitadores que interpretaron temas del cantautor antes de iniciar la muestra audiovisual. La plaza fue punto de encuentro emocional y nostálgico.

🎶 La primera canción que se escucha de Juan Gabriel en la proyección especial de @NetflixLAT en el Zócalo Capitalino es “Yo no nací para amar” 💔 #JuanGabriel en el Palacio de Bellas Artes - 1990 ❤️‍🔥 @889Noticias pic.twitter.com/Zkj0RrN8g9 — Lalo González (@LaloGonzalezM) November 9, 2025

La proyección se realizó frente a tres pantallas gigantes colocadas en el Zócalo, donde miles de personas corearon los éxitos del intérprete originario de Juárez. La reacción popular respondió a lo que históricamente lo caracterizó: su cercanía, su espontaneidad en escena y su manera directa de conectar con el público. Las miles de voces resonando sus temas más reconocidos confirmaron que el legado del compositor continúa vigente.

Del archivo encontrado a la reconstrucción de un concierto histórico

El concierto proyectado fue la primera presentación que Juan Gabriel ofreció en Bellas Artes en 1990. Sobre el proceso de recuperación de ese material, la directora del documental, María José Cuevas, explicó en entrevista con EFE que al revisar los archivos localizaron cámaras inéditas que no habían sido utilizadas en el registro original de esa presentación. Esa recuperación amplificó nuevamente la expectativa sobre el concierto y volvió a abrir conversación sobre lo que generó su llegada a ese espacio, que en su momento rompió barreras, paradigmas e imaginarios culturales dentro del arte mexicano.

Solo Juan Gabriel le puede doler bonito a miles de mexicanos. 🇲🇽 ¡Esta noche es histórica! ❤️#JuanGabrielEnElZócalo pic.twitter.com/gL8ntM7ZVt — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 9, 2025

Del éxito en la Cineteca al impacto masivo en el Zócalo

Un antecedente directo de esta nueva proyección fue lo ocurrido el 13 de septiembre de 2024, cuando la Cineteca Nacional presentó al aire libre ‘Mis 40 en Bellas Artes’. Aquella función superó las expectativas de los organizadores y reunió aproximadamente a 6 mil personas.

El efecto de convocatoria fue tan notorio que el Gobierno de la Ciudad de México, junto con la Secretaría de Cultura y la Cineteca Nacional, decidió organizar esta proyección del mismo concierto de 1990 ahora en el Zócalo. Este evento público logró reunir a alrededor de 70 mil personas.

Juan Gabriel se presentó en Bellas Artes en tres ocasiones: en 1990, en 1997 y en 2013, cuando celebró 40 años de trayectoria. Tras su fallecimiento en 2016, el recinto también fue sede de un homenaje multitudinario.

Su figura permanece vinculada a la memoria emocional del país, y este 8 de noviembre volvió a generar un fenómeno masivo alrededor del presente de la cultura popular en México.