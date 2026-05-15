Juan Carlos Carpio será el nuevo director general de Pemex

El anuncio fue realizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien resaltó sus capacidades como directivo de una de las petroleras más grandes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves la salida de Víctor Rodríguez como director general de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), quien será reemplazado por Juan Carlos Carpio, actual director de Finanzas de la petrolera.

El pasado 30 de abril, Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, informó que perdió 45.993 millones de pesos (2.625 millones de dólares) en el primer trimestre del año, un 5,97 % más que en el mismo periodo de 2025, debido a una caída de las exportaciones y en un escenario de “alta volatilidad de los mercados energéticos” que impactó en el precio del petróleo.

"Es un hombre honesto, y lleva ya un año y medio trabajando en Pemex; conoce todos los proyectos, y decidí nombrarlo director de Petróleos Mexicanos", dijo Sheinbaum en referencia a Carpio, cuyo nombramiento todavía debe ser ratificado por el Consejo de Administración de la empresa. "Pemex es una empresa del pueblo de México. Ahí hay que servir con honradez, honestidad, con mucho amor al pueblo y con mucho profesionalismo", añadió la mandataria en un video publicado en redes sociales en el que aparece junto con Rodríguez y Carpio, además de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.

En su turno, Rodríguez señaló que durante su gestión al frente de la petrolera se redujo la deuda financiera de Pemex "en alrededor de 23.000 millones de dólares, hasta ubicarse en cerca de 75.000 millones de dólares", además de que se regularizó el pago a proveedores y se mejoraron las perspectivas crediticias de la empresa por primera vez en más de una década.

En tanto, Carpio agradeció la confianza de la presidenta al nombrarlo como director de Pemex. "Le garantizo que nuestras actividades estarán enfocadas 100 % a fortalecer a la empresa y a la consolidación de la soberanía energética del país", expresó.

"Es un honor ser parte de este gran equipo y ahora en una nueva responsabilidad al frente de Pemex. Le reitero mi compromiso con usted, con el proyecto de transformación que encabeza y con el pueblo de México y de manera especial con los trabajadores de esta gran empresa", añadió.

A manera de reconocimiento a su labor, Sheinbaum consideró que Rodríguez, quien estuvo un año y medio al frente de la petrolera, "ha hecho un trabajo sobresaliente", y ahora estará al frente del Instituto de Electricidad y Energías Limpias.

Según el reporte financiero trimestral de la estatal, la cifra negativa de la petrolera en el primer trimestre de 2026 se compara con las pérdidas de 43.329 millones de pesos (unos 2.473 millones de dólares) del mismo periodo de 2025.

Mientras que la deuda financiera neta total de Pemex disminuyó un 7,3 % en comparación con el cierre de 2025 hasta los 79.000 millones de dólares, “el nivel más bajo desde 2014”, señaló aquel día en conferencia de prensa Rodríguez.

Mientras que Carpio, director de finanzas de Pemex, remarcó que, pese al entorno internacional volátil marcado por las tensiones geopolíticas, el mercado ha reconocido “las acciones implementadas para fortalecer la posición financiera de Pemex, lo cual se refleja en una mejora sostenida de los indicadores de riesgo”.

En febrero pasado, Pemex anunció una inversión de 400.000 millones de pesos para casi 1,85 billones de pesos mexicanos (más de 100.000 millones de dólares) para proyectos en campos y aumento en la producción de crudo y gas.