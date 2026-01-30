Joven saca pistola en riña entre estudiantes de secundaria 252

La pelea ocurrió cerca de una secundaria y quedó en video; autoridad capitalina acudió al sitio y revisa hechos para ubicar a los participantes involucrados.

Una riña entre alumnos de la secundaria 252 Agustín Cué Canovas se registró en vialidades de la alcaldía Venustiano Carranza, donde uno de los involucrados sacó una pistola y amenazó a otros participantes, de acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales.

El incidente quedó grabado en video y fue compartido por el periodista Carlos Jiménez. En la grabación se observa a varios jóvenes golpeándose mientras un grupo de personas presencia el enfrentamiento en la vía pública.

Cómo ocurrió la riña afuera de la secundaria 252

Durante la pelea se sumaron más personas y en un momento uno de los participantes mostró un arma de fuego, lo que provocó que el conflicto se dispersara. El hecho ocurrió en calles cercanas al plantel educativo.

Según el reporte difundido, el hombre que portaba la pistola no vestía uniforme escolar, por lo que se presume que podría tratarse de una persona ajena a la escuela.

Qué pasó cuando llegó la policía

Minutos después arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la zona. Para entonces, tanto los involucrados como varios testigos se retiraron del lugar.

Hasta el momento no se han dado a conocer identidades ni detenciones relacionadas con la riña ni con la persona que portaba el arma.