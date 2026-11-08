Joven queda atrapada en registro de cableado en el Centro de CDMX

Una joven de 23 años quedó atrapada de una pierna luego de que se abriera un registro de cableado mientras caminaba por la avenida Francisco I. Madero, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El incidente fue atendido por elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes intervinieron para liberar a la mujer y evitar que la situación derivara en otro accidente.

#TarjetaInformativa | Uniformados de la #PolicíaAuxiliar de la #SSC de la Ciudad de México auxiliaron a una joven de 23 años de edad que sufrió una caída y quedó atrapada de una pierna en un registro de cableado, ubicado en calles de la colonia Centro, alcaldía @AlcCuauhtemocMx. De inmediato, los policías se acercaron para auxiliarla y realizaron maniobras para ampliar el espacio del registro y facilitar la liberación de su pierna, con lo que lograron ponerla a salvo. Asimismo, los oficiales dieron aviso al área correspondiente para solicitar la reparación del registro y, como medida preventiva, colocaron una valla de popotillo para delimitar la zona y evitar otro incidente. https://t.co/b0evJgT3dU — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 7, 2026

Policías realizaron maniobras para liberar a la joven

De acuerdo con la información difundida por la SSC, la joven pisó la estructura del registro, que se abrió y provocó que una de sus piernas quedara atrapada.

Al percatarse de lo ocurrido, los uniformados se acercaron para auxiliarla y realizaron maniobras con las que ampliaron el espacio de la abertura hasta conseguir liberar su extremidad.

Una vez que estuvo a salvo, los oficiales solicitaron servicios de emergencia para que recibiera atención médica. Sin embargo, la joven manifestó que no deseaba ser atendida y se retiró del sitio por sus propios medios.

Delimitan la zona para prevenir otro accidente

Tras el rescate, los policías notificaron al área correspondiente para solicitar la reparación del registro de cableado.

Como medida preventiva, también colocaron una valla de popotillo alrededor del punto donde ocurrió el incidente, con el propósito de delimitar el área y evitar que otras personas sufrieran un accidente.