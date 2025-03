 Joven narra experiencia tras acudir a falsa entrevista de trabajo

Una joven originaria de Puebla contó la experiencia que vivió al acudir a una sospechosa entrevista de trabajo en un edificio abandonado.

La joven identificada en TikTok como Saha Cortes compartió detalles de su aterradora experiencia, de la cual logró salir corriendo para ponerse a salvo.

La mujer comenzó relatando que ya tenía un trabajo dando clases por hora, pero necesitaba un ingreso extra porque no le era suficiente, por lo que se encontraba en la búsqueda de un segundo empleo cuando se topó con una atractiva vacante en Facebook.

Dicha vacante consistía en ayudante de papelería, la cual era muy bien remunerada, lo cual la joven la calificó en el video de "red flag" para tomar en cuenta.

"Se me hizo demasiado buena para ser verdad. Esta es una de las red flags que siempre esas entrevistas se muestran demasiado buenas como para ser verdad", explicó la joven.

En un principio la mujer no estaba muy convencida de acudir a dicha entrevista, pero necesitaba el dinero, además su novio la alentó a acudir, por lo que terminó accediendo.

La joven se contactó con las personas de la vacante y le proporcionaron una dirección por El Paseo Bravo en la ciudad de Puebla.

Continúo diciendo que llegó a un edificio que estaba abandonado, por lo que pensó que la dirección podía estar equivocada, pero una persona que se encontraba afuera la cuestionó que sí iba a la entrevista y después de afirmarle la hizo pasar al inmueble.

"Ese edificio creo que ni siquiera tenía luz. Cuando llegué la oficina se veía superimprovisada porque no se veían computadoras, no se veían teléfonos, se veía un escritorio así raso con una alfombra que parecía que no la habían aspirado en años", detalló Saha.

Agregó que en el lugar se encontraban entre siete y ocho personas por la vacante, lo que levantó las sospechas de la joven, quien incluso llegó a pensar que se trataba de un tipo de estafa.

Detalló que los candidatos eran pasados a un cuarto en donde les prohibieron usar el celular porque tenían que mostrar el compromiso que tenían para ir a trabajar, lo cual le hizo sospechar a Saha.

Después les dijeron que todos los candidatos iban a entrar a trabajar y en ese momento la joven recuerda que entró en pánico y como pudo le mandó un mensaje a su novio para que le marcara, este le marcó y Saha contestó, pero se salió corriendo del edificio a pesar de que un hombre intentó presuntamente disuadirla.

La mujer decidió contar su experiencia a raíz del caso del rancho en Jalisco, en el cual presuntamente los delincuentes ofrecían vacantes falsas para atraer personas.

Saha dijo que después se enteró de que la vacante a la que acudió se trataba presuntamente de una estafa, pero no sabía para qué iban a trabajar, ya que les dijeron que iban a vender cosméticos con un sueldo demasiado alto.

"Con todo lo que está sucediendo puede ser la última vez que nos vean", advirtió la joven a los usuarios.

