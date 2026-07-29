Joven mata a sus padres y deja herido a su hermano en Puebla

Un fisicoculturista identificado como Ángel 'N' fue detenido por su presunta responsabilidad en el asesinato de sus padres

La Fiscalía General del Estado de Puebla investiga el asesinato de una pareja de adultos mayores ocurrido al interior de una vivienda en el fraccionamiento Fuentes de San Pedro, en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, donde además un adolescente de 13 años resultó gravemente herido.

Por estos hechos fue detenido Ángel "N", identificado por medios locales como fisicoculturista y entrenador físico, quien es señalado como el presunto responsable de la agresión contra integrantes de su propia familia.

El caso salió a la luz luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula recibiera un reporte sobre un hombre con comportamiento agresivo dentro de un domicilio.

Al llegar al lugar, policías municipales encontraron a tres integrantes de una familia con lesiones de consideración, por lo que solicitaron el apoyo inmediato de paramédicos de Protección Civil.

Los cuerpos de emergencia confirmaron que un hombre y una mujer, ambos adultos mayores, ya no contaban con signos vitales, en tanto un adolescente de 13 años fue estabilizado y trasladado de urgencia a un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

Vecinos reportaron gritos durante la madrugada

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, durante la madrugada se escucharon gritos y una fuerte discusión dentro de la vivienda, situación que llevó a varios vecinos a solicitar apoyo al número de emergencias 911.

Los primeros reportes señalan que minutos después el propio presunto agresor también realizó una llamada a los servicios de emergencia para informar que atravesaba una crisis y que había privado de la vida a una persona.

Cuando los elementos de seguridad ingresaron al inmueble encontraron al sospechoso con una conducta errática y localizaron diversas habitaciones con rastros de sangre.

Asimismo, hallaron a las tres víctimas con lesiones provocadas por golpes contusos.

Fiscalía busca esclarecer el móvil

Tras ser controlada la situación, Ángel "N" fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras peritos y agentes ministeriales realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cuerpos.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar la mecánica exacta de los hechos y establecer la probable responsabilidad del detenido.

Entre las líneas de investigación que siguen las autoridades se encuentran posibles problemas de adicción a sustancias ilícitas y antecedentes de violencia familiar.

Fuentes consultadas señalaron que el ahora detenido habría abandonado un centro de rehabilitación apenas dos semanas antes del ataque y que presuntamente existían episodios previos de agresiones contra integrantes de su familia.

Era conocido por publicaciones sobre ejercicio

Además de dedicarse al fisicoculturismo, Ángel "N" mantenía actividad en redes sociales donde compartía contenido relacionado con entrenamiento físico, rutinas de ejercicio y programas de alimentación.

Mientras continúan las investigaciones, el adolescente permanece hospitalizado bajo observación médica y las autoridades trabajan en la integración de pruebas para definir la situación jurídica del detenido.