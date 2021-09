Joven "estalla" contra maestro y reclama que ejerce presión

Un estudiante de Derecho encaró a su profesor para decirle que no le gustaba la forma de dar la clase

Por: Patricia Hernández Agüero

septiembre, 03, 2021 14:14

Las clases están de regreso, ya sea de manera presencial o virtual, y con ellas también están de vuelta los polémicos videos de estudiantes y maestros.

El 2020, el año de la pandemia y de las clases en línea, estuvo marcado por diversos videos que mostraron que llevar clases a distancia no era una cuestión fácil, ya que ni los maestros ni los alumnos estaban preparados y qué decir del contexto de estrés y angustia que se vivía por la llegada del Covid-19.

En este regreso a clases surge un nuevo video que muestra a un estudiante de Derecho reclamando a su maestro por la presión que ejerce a los estudiantes en clase.

Se trata del alumno Alex García quien fue grabado por otro compañero durante la clase.

En el vídeo, el joven le dice al maestro que no puede participar por la presión que ejerce durante la clase.

"Quien me conozca de aquí sabe que soy muy buen alumno y que soy muy participativo, en serio que son muchas ventajas, pero con usted, no puedo", le reclama Alex al maestro.



Estudiante de #Derecho reclama a profesor por su forma de enseñar y se hace viral

"Con usted no puedo. Tengo que sentirme más en confianza y usted no lo hace"

Por su parte, el maestro le respondió que más bien no le gustaba la presión y que no "acepta que absolutamente nadie le pregunte".

"Su manera de dar la clase no me gusta, no me agrada. La verdad no puedo, tengo que sentirme más en confianza y la verdad es que usted no lo hace", le refutó Alex.

"No puedo pensar, neta, me deja en blanco"

¿Qué opinan de los reclamos de este alumno hacia el docente?

Tras viralizarse el vídeo, los usuarios de las redes sociales reaccionaron diciéndole que se dedicara a otra profesión porque los litigantes necesitan temple para las situaciones de tensión, carácter fuerte y decisión.

Otros más comenzaron a señalarlo como parte de la llamada "generación de cristal" o "mazapán", por no soportar situaciones bajo presión.

Pero, también otros que "aplaudieron" que el joven encarara a su profesor.

