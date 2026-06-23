Joven detenido por vender cartas Pokémon recupera su libertad

Los familiares señalaron que el joven ya se encuentra nuevamente con su esposa, su bebé y su entorno cercano, tras haber pasado por un proceso complejo.

Un joven identificado como Adolfo Plata fue liberado tras permanecer varios días bajo investigación, luego de haber sido detenido cuando acudió a una plaza comercial en Querétaro para vender tarjetas de Pokémon.

El caso fue difundido por su familia a través de redes sociales, donde denunciaron que la detención ocurrió el 14 de junio de 2026 por parte de agentes de la Fiscalía del estado, mientras el joven realizaba actividades de venta relacionadas con su afición al coleccionismo.

Detención y difusión del caso en redes sociales

De acuerdo con los familiares, tras su detención perdieron contacto con él durante varias horas, hasta que lograron ubicarlo mediante la localización de su teléfono celular. Posteriormente, señalaron que no recibieron información inmediata sobre su paradero ni sobre los motivos formales de la detención.

Las autoridades de Coahuila señalaban a Adolfo Plata como presunto líder de una banda dedicada al robo de viviendas en Saltillo, relacionada con al menos cuatro denuncias en la zona norte de la capital. En los atracos se habrían sustraído joyas, dinero en efectivo, documentos personales y aparatos electrónicos.

No obstante, durante el desarrollo de la investigación surgieron elementos que pusieron en duda su participación en los hechos, lo que llevó a las autoridades a reconsiderar la hipótesis inicial del caso y, finalmente, a ordenar su liberación.

La familia comenzó a difundir el caso en plataformas digitales, solicitando apoyo para dar visibilidad a la situación, lo que generó atención en comunidades de coleccionistas, jugadores y usuarios en general.

Liberación y confirmación de la familia

Los hermanos de Adolfo Plata confirmaron que el joven fue liberado tras comprobarse su inocencia, asegurando que el proceso concluyó sin que se sostuvieran las acusaciones iniciales relacionadas con presuntas actividades delictivas.

La liberación habría ocurrido la tarde del 17 de junio, aunque fue confirmada públicamente días después mediante un video en el que la familia explicó lo sucedido y agradeció el apoyo recibido durante la difusión del caso.

“Hace unos días les pedimos ayuda y quiero decirles: funcionó. Adolfo se encuentra hoy en casa”, expresó uno de los hermanos en la grabación difundida en redes sociales.

Regreso a casa tras varios días de incertidumbre

En el mismo mensaje, los familiares señalaron que el joven ya se encuentra nuevamente con su esposa, su bebé y su entorno cercano, tras haber pasado por un proceso que calificaron como complejo.

Asimismo, agradecieron el apoyo de distintas comunidades, incluyendo grupos de Pokémon, músicos y usuarios que ayudaron a difundir el caso para exigir claridad en la investigación.

La familia concluyó que la liberación no fue resultado de la “suerte”, sino del respaldo colectivo que permitió visibilizar la situación y acelerar la resolución del caso.