 Joven asesinada de 30 puñaladas; había denunciado acoso

"Hay una persona que el día sábado me estuvo hostigando y me tomó fotos sin mi consentimiento. La verdad, en ningún momento le presté atención y en varias ocasiones le pedí que dejara de tomarme fotos, a lo que me decía que 'solo una y ya'. Incluso hasta una amiga le comentó que ya era incómodo, pero la persona siguía, el día de ayer me comentaron que la persona me subió a su estado sin mi consentimiento y comentando cosas que me incomodan, que pena, ojalá los hombres entiendan un día lo que es el respeto.", expuso la víctima.