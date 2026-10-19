Jefe de AIC Morelos sufre lesiones leves tras intento de asalto

La dependencia también descartó que otros integrantes de la AIC o civiles hubieran resultado lesionados durante los hechos

El coordinador de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Morelos, Jorge Antonio Hernández Narez, resultó con lesiones leves al intervenir para frustrar un intento de asalto en el estacionamiento de un supermercado de Cuernavaca.

La Fiscalía estatal informó que se encuentra estable y descartó que hubiera recibido disparos.

El incidente ocurrió la tarde del sábado 17 de octubre. Los reportes sobre la movilización ubicaron los hechos en el estacionamiento de Costco, sobre la avenida Vicente Guerrero, en la colonia Lomas de la Selva.

Fiscalía descarta heridas de bala

Después de que circularan versiones que señalaban que el funcionario había sido baleado, la Fiscalía General del Estado aclaró que sus lesiones no fueron provocadas por proyectiles de arma de fuego.

En su primer comunicado, la institución explicó que Hernández Narez recibió atención y fue trasladado a un hospital, donde su estado de salud se reportó estable. Posteriormente, precisó que las lesiones no ameritaban hospitalización.

La dependencia también descartó que otros integrantes de la AIC o civiles hubieran resultado lesionados durante los hechos.

Investigan las circunstancias del intento de asalto

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Aunque confirmó que el coordinador intervino para impedir un asalto, no detalló cómo sufrió las lesiones ni cuántas personas participaron en el incidente.

La información oficial tampoco establece que se haya tratado de un atentado relacionado con su cargo.

Hasta la mañana de este domingo 18 de octubre no se había localizado un anuncio oficial de detenciones vinculadas con el caso ni una actualización que modificara el reporte de recuperación del funcionario.