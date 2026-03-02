Jalisco está de pie y listo para el Mundial: Pablo Lemus

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que la entidad se mantiene firme y lista para convertirse en la mejor sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que la entidad se mantiene firme y lista para convertirse en la mejor sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al destacar la solidaridad de la población tras los hechos del pasado 22 de febrero.

Durante la visita del trofeo mundialista a Guadalajara este sábado 28 de febrero, el mandatario subrayó la fortaleza del estado.

“Hoy Jalisco está de pie, Jalisco está trabajando, Jalisco va a ser la sede más mexicana y la mejor sede mundialista, y esto se debe a la valentía y al trabajo de su gente”, expresó.

Reconoce responsabilidad ciudadana

Lemus agradeció la respuesta de la población ante los sucesos recientes.

“Hoy quiero hacer un gran agradecimiento al pueblo de Jalisco (…) fue solidario, extraordinariamente responsable en los sucesos que vivimos el domingo pasado. El pueblo de Jalisco es orgulloso de sus tradiciones, valiente, trabajador”, puntualizó.

El gobernador también reconoció el respaldo del Gobierno federal para avanzar en la organización del Mundial 2026 en un ambiente de seguridad y convivencia familiar.

“Aquí se va a vivir una gran fiesta deportiva y ciudadana, vamos a tener extraordinarios eventos durante los próximos días”, indicó.

Las declaraciones del mandatario se dan tras los hechos de violencia registrados en la entidad derivados del operativo en el que fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La Copa Mundial de la FIFA llegó este 28 de febrero a Guadalajara para iniciar su gira por México, donde el trofeo visitará nueve ciudades y acercará la experiencia mundialista a la afición.

La presentación se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad tras los hechos violentos ocurridos el domingo 22 de febrero.