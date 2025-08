Israel Vallarta sale de la cárcel tras casi 20 años sin sentencia

El jueves por la noche, una juez del Estado de México decretó una sentencia absolutoria a Vallarta, quien fue detenido en diciembre de 2005

Israel Vallarta, detenido por secuestro desde 2005 por el mediático caso de la francesa Florence Cassez, fue absuelto y liberado este viernes tras permanecer casi 20 años en prisión sin una sentencia, y pidió justicia para todas las personas que han sido encerradas injustamente.

“Yo sí busco libertad, pero busco justicia y busco no nada más para mí, sino para todas aquellas que lo son, porque hay gente que se prestó a mentir ante las autoridades judiciales, algunos policías, personajes", señaló a medios tras salir del penal del Altiplano, en el central Estado de México.

El jueves por la noche, una juez del Estado de México decretó una sentencia absolutoria a Vallarta, quien fue detenido en diciembre de 2005 acusado de formar parte de una banda de secuestradores, junto a su entonces novia, la francesa Florence Cassez.

Vallarta, ahora de 55 años, dijo “estar en shock” tras haber sido notificado de que quedaría en libertad, y apuntó que se centrará en cuidar su salud y disfrutar a su familia.

“Traigo algunas afecciones, pero espero ya con buenos cuidados, en mi casa, buenas atenciones médicas con medicamentos adecuados. Yo creo que voy a poder recuperar un poquito de lo que perdí en la salud”, afirmó.

Respecto a la posibilidad de demandar al Estado mexicano por los agravios a su persona comentó que “vamos a ver”, aunque criticó que, durante todos sus años en prisión, nunca las autoridades le permitieron ser escuchado.

Finalmente, dijo no tener nada qué ocultar, pues aseguró: “Siempre supe que fui inocente y eso fue lo que me mantuvo. La esperanza de que sabía que algún día iba a ser justicia. Que algún día se iba a ir a escuchar no con las mentiras”.

Esta mañana, el Gobierno mexicano recordó que Vallarta estaba detenido desde el 8 de diciembre de 2005 por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, además de estar señalado de formar parte de una banda de secuestradores.

En tanto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, mencionó que Vallarta tendría que solicitar la reparación del daño por su caso, aunque se tendría que realizar un juicio y, a partir de ello, un resarcimiento del daño, "hasta el momento no se ha hecho", acotó.

El caso de Vallarta se volvió altamente mediático debido a que en diciembre de 2005, el periodista Carlos Loret de Mola transmitió en directo la detención de Vallarta y Cassez, en una finca cerca de la capital mexicana acusados de liderar la banda de secuestradores de Los Zodiaco.

Semanas después trascendió que había sido un montaje de las autoridades, que la detención había ocurrido el día anterior y que el reportaje contenía inconsistencias, como que el reportero ya conocía lo que había dentro de la finca antes de entrar.

El caso causó un conflicto diplomático entre México y Francia y llegó a la Suprema Corte, por lo que ella obtuvo su libertad en 2013 por "violación de sus derechos", pero Vallarta estuvo preso sin juicio casi 20 años después.

La polémica arreció porque en 2021 las autoridades detuvieron por presunta tortura a acusados del caso a Luis Cárdenas Palomino, exalto mando vinculado a Genaro García Luna, exministro de Seguridad, hoy preso en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.