Israel autoriza repatriación de mexicanos de la flotilla Sumud

El régimen de Israel autorizó la repatriación a México de los seis connacionales que participaron en la Global Sumud Flotilla (GSF), informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Este lunes, el embajador de México en Tel Aviv, Mauricio Escanero, realizó una visita consular a los mexicanos detenidos en el centro de Ktziot, donde les informó sobre su próxima repatriación, ya aprobada por el gobierno israelí.

La Cancillería detalló que el retorno se realizará en coordinación con las embajadas mexicanas en la región, aunque no precisó la fecha ni la ruta de salida.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que hoy el embajador de México en Israel realizó una nueva visita consular a las personas mexicanas que se encuentran en el centro de detención en Ktziot, Israel.



Para garantizar su seguridad, se aplicará un protocolo de protección que incluye el acompañamiento del embajador durante el trayecto a México.

La SRE indicó que mantiene contacto permanente con los familiares y ha gestionado la entrega de medicamentos necesarios para una de las connacionales.

Más temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se espera que el regreso de los seis activistas ocurra esta misma semana.