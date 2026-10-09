Isaías se intensifica a huracán categoría 1 en el Golfo

El ciclón se localiza al noroeste de Yucatán; autoridades mantienen precauciones por viento y oleaje, mientras se restringe la navegación en las costas

La tormenta tropical Isaías se intensificó la noche de este miércoles a huracán categoría 1 mientras avanzaba sobre el Golfo de México, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El ciclón se ubicaba a unos 330 kilómetros al noroeste de Celestún y 365 kilómetros al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán, de acuerdo con los reportes meteorológicos. Aunque por el momento no se contempla un impacto directo sobre territorio nacional, las autoridades mantienen vigilancia ante los efectos que pudiera generar en las zonas costeras.

Entre las principales recomendaciones se encuentra extremar precauciones por fuertes rachas de viento, incremento del oleaje y condiciones adversas para la navegación, particularmente en los estados ubicados en el litoral del Golfo de México.

Como medida preventiva, fue suspendida la navegación para embarcaciones menores en diversos puntos de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Entre las zonas con restricciones se encuentran Tampico, Altamira y La Pesca, en Tamaulipas; Tuxpan, Cazones, Nautla y Tecolutla, en Veracruz; Sánchez Magallanes, en Tabasco, así como Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum Kaab Naab y Champotón, en Campeche.

Ante la evolución del sistema, la Primera Zona Naval, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, desplegó mil 963 elementos para atender posibles emergencias. También se habilitó una Brigada de Respuesta a Emergencias integrada por 100 efectivos, seis vehículos, una embarcación, dos motobombas y un puesto de mando y control.

En Matamoros fueron movilizados otros 60 elementos, cuatro embarcaciones menores y un buque, mientras que en Tuxpan, Veracruz, quedó preparada una brigada adicional de 100 efectivos, equipada con vehículos, ambulancia, pipa, retroexcavadora, camiones de volteo y tres embarcaciones menores.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la trayectoria e intensidad de Isaías y exhortaron a la población de las zonas costeras a mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.