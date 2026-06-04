Irrumpen maestros de la CNTE en instalaciones de la SEP en CDMX

Los docentes, que amenazan con boicotear el Mundial de Fútbol, lograron ingresar al complejo tras varias horas de movilización

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Un grupo de presuntos maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) irrumpieron violentamente este miércoles en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Ciudad de México, en una nueva jornada de protestas del magisterio disidente mientras continúan las negociaciones con el Gobierno.

Los docentes, que amenazan con boicotear el Mundial de Fútbol que arranca el próximo 11 de junio en México, lograron ingresar al complejo ubicado sobre avenida Universidad, en el sur de la Ciudad de México, tras varias horas de movilización y después de derribar una sección de la valla metálica que protegía el acceso principal.

Videos difundidos en redes sociales muestran a manifestantes golpeando con mazos la caseta de seguridad y los accesos del inmueble, además de realizar pintas y colocar pancartas con sus demandas. Algunos de los participantes actuaron con el rostro cubierto.

Durante los enfrentamientos, personal que se encontraba dentro de las instalaciones lanzó polvo de extintor para intentar impedir el ingreso de los manifestantes.

La movilización coincidió con el tercer día del paro nacional convocado por la CNTE, que también realizó bloqueos en oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), en la zona de Buenavista.

Las protestas se desarrollaron mientras la Comisión Nacional Única Negociadora de la CNTE mantenía una nueva ronda de conversaciones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, luego del receso solicitado por las autoridades federales en las negociaciones iniciadas esta semana.

Durante una asamblea celebrada en la madrugada, la dirigencia magisterial acordó insistir en una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, exigió reparación del daño para dos profesores que resultaron lesionados en movilizaciones recientes: uno de ellos perdió un ojo tras el impacto de un petardo y otro sufrió una perforación en el pómulo por una varilla.

La jornada de protestas ocurrió horas después de que Sheinbaum afirmara que su Gobierno no caerá en "la provocación" de responder con represión a las movilizaciones, en un contexto marcado por los preparativos para el Mundial de Fútbol de 2026.