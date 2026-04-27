IPN instala sensores para medir gases del sargazo en Quintana Roo

El proyecto se centra en la medición de compuestos como amoniaco y ácido sulfhídrico, gases que se liberan durante la descomposición del sargazo

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) amplió su red de monitoreo ambiental en el Caribe mexicano con la instalación de una cuarta estación de sensores en Playa del Carmen, Quintana Roo, con el objetivo de medir los gases generados por la descomposición del sargazo y anticipar riesgos para la salud en zonas costeras.

De acuerdo con la institución, esta nueva estación se suma a las ya instaladas en Punta Nizuc (Cancún), Akumal y Mahahual, considerados puntos críticos por el arribo constante de esta alga marina que afecta playas del estado.

Sistema busca anticipar riesgos por gases tóxicos

El proyecto se centra en la medición de compuestos como amoniaco y ácido sulfhídrico, gases que se liberan durante la descomposición del sargazo y que pueden generar afectaciones a la salud, especialmente en zonas donde el alga se acumula en grandes cantidades.

La investigadora Norma Patricia Muñoz Sevilla, del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD), explicó que el objetivo es desarrollar un sistema de alerta temprana que permita informar tanto a autoridades como a la población sobre las condiciones en las playas.

“La exposición prolongada puede representar un riesgo mayor, especialmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones respiratorias preexistentes, lo que subraya la urgencia de contar con mecanismos de monitoreo y prevención”, señaló Muñoz Sevilla.

De acuerdo con estudios realizados por el propio IPN, habitantes y trabajadores de zonas costeras han reportado dolores de cabeza, mareos e incluso desvanecimientos asociados a la inhalación de estos gases.

Arribo anticipado de sargazo agrava el escenario en 2026

El monitoreo cobra mayor relevancia debido a que en 2026 el sargazo comenzó a llegar desde enero, cuando normalmente su presencia se intensifica a partir de marzo, lo que anticipa un año con mayor acumulación en el Caribe mexicano.

La especialista advirtió que esta tendencia podría superar las 37 millones de toneladas registradas en 2025, un comportamiento que se relaciona con factores como el cambio climático, el aumento de nutrientes en el océano y la consolidación del cinturón de sargazo en el Atlántico.

El modelo implementado por el IPN toma como referencia sistemas de monitoreo como el de la isla de Martinica, donde se emiten reportes diarios sobre las condiciones en playas para reducir riesgos sanitarios.

Advierten riesgos por uso del sargazo contaminado

Además del impacto ambiental, la investigadora alertó sobre la necesidad de vigilar el aprovechamiento del sargazo, ya que puede contener niveles elevados de arsénico.

Indicó que si este elemento supera concentraciones seguras, cercanas a 40 partes por millón, su uso en productos o fertilizantes podría representar un riesgo, por lo que subrayó la importancia de mantener controles estrictos en su manejo.

El proyecto de monitoreo tiene antecedentes desde 2022, cuando surgió la necesidad de generar información científica sobre el fenómeno, y se consolidó en 2023 con estudios en 12 puntos de Quintana Roo que permitieron definir la ubicación de las estaciones actuales.