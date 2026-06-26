Inzunza reaparece en sesión del Senado tras ausencia

Enrique Inzunza retomó de forma remota sus actividades en el Senado tras más de 55 días de ausencia y en medio de señalamientos en Estados Unidos

Después de más de 55 días sin participar en actividades legislativas, el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, reapareció este jueves en la Comisión de Justicia del Senado de la República, donde intervino de manera remota durante el análisis de iniciativas relacionadas con la expedición de la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante.

La reanudación de sus funciones ocurre luego de semanas de cuestionamientos por parte de legisladores de oposición y diversos actores políticos, quienes habían señalado la falta de actividad pública del legislador desde que se dieron a conocer acusaciones en su contra provenientes de Estados Unidos.

Durante la sesión, los integrantes de la comisión discutieron distintos anteproyectos de ley, entre ellos una propuesta presentada por el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas.

En su participación, Inzunza se limitó a intervenir en los temas contemplados en el orden del día y no hizo referencia a los señalamientos legales que enfrenta.

Aunque el senador había notificado formalmente su reincorporación a sus funciones desde finales de mayo, hasta ahora no se le había observado participando activamente en reuniones legislativas.

Su reaparición se produjo en la Comisión de Justicia, presidida por Javier Corral Jurado.

Previamente, el legislador morenista presentó un oficio para reincorporarse al Senado tras una licencia temporal solicitada durante el periodo extraordinario celebrado a finales de mayo.

Acusaciones en Estados Unidos

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre acusaciones formales contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros nueve exfuncionarios sinaloenses, entre ellos Enrique Inzunza Cázarez, por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, grupo identificado como una facción del Cártel de Sinaloa.

Según las imputaciones, el senador habría facilitado el flujo de drogas hacia dicha organización criminal a cambio de beneficios políticos y permanencia en el poder.

Tras hacerse públicas las acusaciones, Inzunza dejó de aparecer en actividades públicas y suspendió su participación en tareas legislativas, incluyendo las sesiones de la Comisión Permanente. De acuerdo con publicaciones realizadas por él mismo, permaneció en Badiraguato durante ese periodo.

Asimismo, justificó su ausencia del Congreso de la Unión al señalar que buscaba evitar que “la derecha” convirtiera el recinto legislativo en un “espectáculo indigno”.