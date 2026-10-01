Investigan muerte de tres bebés en hospital del IMSS de Jalisco

Uno de los casos corresponde a Anthony Jassiel, quien nació el 16 de junio y permaneció hospitalizado debido a un problema intestinal

Autoridades sanitarias investigan la muerte de tres recién nacidos que estuvieron internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, en Guadalajara, Jalisco.

Los fallecimientos ocurrieron entre junio y agosto de 2026, pero el caso tomó relevancia este 30 de septiembre después de que las familias presentaran una denuncia colectiva ante la Fiscalía General de la República para solicitar que se determinen las causas y posibles responsabilidades.

Investigan infecciones detectadas en la unidad neonatal

El Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud informaron que los casos están relacionados con infecciones por Klebsiella pneumoniae y Candida albicans.

Las autoridades indicaron que los brotes identificados en la unidad fueron notificados a las instancias sanitarias estatales y federales, tras lo cual se activaron protocolos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones.

Un equipo nacional de especialistas realiza una revisión integral para establecer si los tres fallecimientos tienen un origen común, identificar cómo se produjeron las infecciones y evaluar las medidas de limpieza, aislamiento y atención aplicadas dentro del hospital.

Anthony Jassiel murió a las tres semanas de nacido

Uno de los casos corresponde a Anthony Jassiel, quien nació el 16 de junio y permaneció hospitalizado debido a un problema intestinal.

De acuerdo con sus padres, durante su estancia comenzó a presentar coloración amarillenta e inflamación abdominal. Posteriormente fue aislado y la familia recibió información sobre la presencia de Klebsiella pneumoniae.

El recién nacido murió el 7 de julio, cuando tenía tres semanas. Su acta de defunción señala una falla multiorgánica asociada con infecciones por Klebsiella pneumoniae y Candida albicans.

La familia presentó una queja ante el IMSS el 13 de agosto, procedimiento que permanece bajo revisión. El caso fue integrado posteriormente a la denuncia colectiva que incluye el fallecimiento de otros dos bebés atendidos en la misma unidad.

Los padres solicitaron investigar si existieron deficiencias en las medidas de higiene, aislamiento y atención médica. Entre sus señalamientos mencionaron presuntas omisiones en el lavado de manos entre pacientes, el uso de cubrebocas y el cumplimiento de restricciones sanitarias dentro de áreas sensibles.

Estas acusaciones todavía deberán ser comprobadas mediante los peritajes y las investigaciones correspondientes. Por ahora, no se ha determinado oficialmente que los tres fallecimientos hayan sido provocados por una misma fuente de contagio ni que exista responsabilidad del personal médico.

IMSS colabora con la investigación de la FGR

La representación del IMSS en Jalisco informó que colaborará con los requerimientos de la Fiscalía General de la República y que su Órgano Interno de Control también mantiene abierta una investigación.

La revisión deberá determinar las causas clínicas de cada fallecimiento, establecer si los microorganismos detectados tienen relación epidemiológica y deslindar responsabilidades en caso de comprobarse irregularidades.

Debido a que la investigación involucra a menores de edad y expedientes médicos, las autoridades señalaron que no divulgarán por el momento mayores detalles. Los resultados serán comunicados inicialmente a las familias afectadas.