Investigan medicamentos caducos acumulados en Hospital Infantil

El Gobierno investiga la acumulación de medicamentos e insumos caducos en el Hospital Infantil de México y analiza posibles responsabilidades administrativas

El Gobierno de México inició una investigación para esclarecer las causas de la acumulación de medicamentos, dispositivos médicos y material de curación caducados en el Hospital Infantil de México "Federico Gómez", así como para determinar las posibles responsabilidades administrativas derivadas de este caso.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que los insumos vencidos permanecieron almacenados durante varios años y fueron detectados tras una revisión realizada por la nueva administración del hospital.

Revisan por qué permanecieron almacenados

El funcionario explicó que el nuevo director del Hospital Infantil llevó a cabo una evaluación de los medicamentos acumulados y encontró que una parte importante de ellos ya había caducado.

Precisó que la investigación busca establecer por qué estos productos permanecieron almacenados sin que ninguna autoridad actuara para retirarlos o darles el destino correspondiente.

Kershenobich añadió que la revisión no se limita a medicamentos, sino que también incluye dispositivos médicos y material de curación, por lo que se analiza el origen de toda la acumulación registrada durante varios años.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que una de las hipótesis es que en administraciones anteriores se hubiera realizado una sobrecompra de medicamentos, situación que, de confirmarse, podría constituir una falta administrativa grave.

La mandataria señaló que será necesario revisar las fechas de adquisición y caducidad de los insumos para determinar en qué momento se originó el problema.

Las investigaciones estiman que alrededor de 18.4 millones de medicamentos e insumos se encuentran caducos, con un valor superior a 121 millones de pesos.

El secretario de Salud indicó que las revisiones realizadas entre 2023 y 2024 permitieron identificar productos vencidos, algunos con varios años de antigüedad.

Las indagatorias son encabezadas por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, dependencia que determinará si existieron irregularidades administrativas y quiénes podrían ser responsables de la acumulación de los insumos.

Asimismo, el funcionario destacó que la investigación también busca explicar por qué estos materiales permanecieron almacenados mientras, durante ese mismo periodo, algunos padres de familia denunciaban desabasto de medicamentos en el hospital.