Investigan la muerte de dos mineros en Pachuca, Hidalgo

La Procuraduría estatal inició las investigaciones correspondientes tras el colapso de tolvas en las instalaciones de Real del Monte.

La Procuraduría del Estado de Hidalgo abrió una investigación este lunes por la muerte de dos trabajadores que quedaron atrapados en una mina ubicada en Pachuca, en el centro del país.

Las diligencias buscan esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido este lunes en las instalaciones del barrio de San Juan, al norte de la capital de Hidalgo, operadas por la Compañía Real del Monte y Pachuca.

De acuerdo con información preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, difundida por medios locales, los empleados quedaron sepultados por el material que descargaban dos tolvas, recipientes utilizados para almacenar y verter materiales.

Las causas precisas del suceso no habían sido esclarecidas por las autoridades mexicanas.

Los rescatistas recuperaron los cuerpos después de varias horas de labores, mientras personal ministerial y del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó diligencias en el sitio.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Hidalgo informó que estableció comunicación con la representación federal de esa dependencia, al señalar que la investigación del accidente laboral corresponde al ámbito federal.

La autoridad estatal expresó sus condolencias a las familias y ofreció asesoría jurídica gratuita mediante la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo.

La emergencia movilizó a bomberos, personal de Protección Civil y policías, después de que una llamada a la Policía Municipal alertara sobre dos personas atrapadas dentro de las instalaciones.

Los equipos de auxilio trabajaron junto con empleados de la mina para atender la situación.

Mientras se desarrollaba el operativo, familiares se concentraron en el exterior del complejo para solicitar información sobre los trabajadores, en medio de la incertidumbre por su situación.

El suceso se suma a otros accidentes mortales en la minería mexicana, como el de El Pinabete, en el estado de Coahuila, donde diez trabajadores fallecieron tras una inundación el 3 de agosto de 2022.

En esa misma entidad, una explosión en la mina Pasta de Conchos causó la muerte de 65 mineros el 19 de febrero de 2006, en una de las mayores tragedias del sector en el país.