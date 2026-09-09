Investigan hallazgo de dos cuerpos embolsados en Veracruz

El hallazgo ocurrió durante la tarde del lunes 7 de septiembre, cerca de la comunidad La Verónica, perteneciente al municipio de Naranjos Amatlán

Los cuerpos sin vida de una mujer y un hombre fueron localizados dentro de bolsas negras a un costado de la carretera estatal Naranjos-Tamiahua, en la zona norte de Veracruz.

El hallazgo ocurrió durante la tarde del lunes 7 de septiembre, cerca de la comunidad La Verónica, perteneciente al municipio de Naranjos Amatlán. Las víctimas presentaban signos de violencia y permanecen en calidad de desconocidas.

Localizan una cartulina junto a uno de los cuerpos

Los primeros reportes señalan que uno de los cadáveres tenía adherida una cartulina. No obstante, las autoridades no han informado oficialmente qué decía el mensaje ni han establecido si guarda relación con algún grupo delictivo.

El reporte provocó la movilización de elementos de distintas corporaciones, quienes acordonaron el área para restringir el paso y evitar que fueran alterados los indicios localizados en el tramo carretero.

Personal ministerial y especialistas forenses procesaron la escena antes de efectuar el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense.

Buscan identificar a las dos víctimas

Las necropsias permitirán determinar oficialmente las causas de muerte, mientras que los estudios periciales y genéticos serán utilizados para establecer la identidad de ambas personas.

Hasta el momento no se han difundido sus edades aproximadas, características físicas o información que permita relacionarlas con reportes de desaparición presentados en la región.

La autoridad ministerial con jurisdicción en Ozuluama abrió una carpeta de investigación para esclarecer el doble homicidio y determinar si las víctimas fueron privadas de la vida en ese lugar o abandonadas posteriormente junto a la carretera.

Sin detenidos ni móvil confirmado

Por el momento no se reportan personas detenidas y tampoco existe una línea de investigación anunciada públicamente. El posible móvil y la participación de alguna organización criminal deberán ser determinados mediante las indagatorias.

Las autoridades continuarán con el análisis de los indicios recabados y la revisión de posibles reportes de personas desaparecidas, con el objetivo de identificar a las víctimas y localizar a quienes resulten responsables.