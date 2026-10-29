Investigan asesinato del defensor Reynaldo Pérez en Chiapas

Entre las diligencias se encuentra la revisión de cámaras de vigilancia para reconstruir los momentos previos al ataque e identificar a los responsables

Reynaldo Pérez Pérez, defensor indígena de derechos humanos que acompañaba a familias desplazadas en Los Altos de Chiapas, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 28 de octubre en la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó. Su situación de riesgo había sido advertida al Gobierno mexicano por expertos de Naciones Unidas desde febrero de 2025.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó las diligencias por el homicidio. Según la reconstrucción preliminar de las autoridades, dos hombres llegaron en motocicleta y dispararon contra el activista.

La agresión fue reportada alrededor de las 16:00 horas. Aunque las primeras versiones difieren sobre el punto exacto donde ocurrió, coinciden en ubicarla en Yabteclum. Hasta el momento no se han anunciado detenciones ni se ha establecido el móvil.

Expertos de la ONU habían advertido sobre amenazas y ataques

El 17 de febrero de 2025, cuatro expertos de Naciones Unidas enviaron al Gobierno de México la comunicación AL MEX 1/2025, en la que expresaron preocupación por la seguridad de Pérez Pérez y del también defensor José Vásquez Gutiérrez.

El documento recogió denuncias de amenazas de muerte, un intento de desaparición y dos ataques armados que ambos habrían enfrentado desde octubre de 2022. También solicitó información sobre la respuesta de las autoridades a las denuncias y las acciones para proteger su labor.

La comunicación señaló que los dos eran beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, aunque, de acuerdo con la información recibida por los expertos, las medidas serían insuficientes frente a los riesgos. Los señalamientos fueron presentados como alegaciones cuya aclaración se solicitaba al Estado mexicano.

Acompañaba a familias desplazadas de Santa Martha

Pérez Pérez era un defensor indígena tzotzil dedicado al acompañamiento de víctimas de desplazamiento forzado y desaparición. Entre sus actividades estaba la representación de familias de Santa Martha, en Chenalhó, que habían abandonado sus hogares por la violencia y permanecían refugiadas en Polhó.

Participó en mesas de diálogo y movilizaciones para exigir atención a sus necesidades y condiciones de seguridad que permitieran el retorno. También denunció hostigamientos contra las comunidades y ayudó a llevar sus demandas ante las autoridades.

La comunicación de Naciones Unidas lo identificó como colaborador de la organización “Derechos Humanos Cuerpos Diplomáticos de Paz” y advirtió sobre el contexto de violencia armada y desplazamiento en la región donde realizaba su trabajo.

Fiscalía recaba indicios para esclarecer el homicidio

Llaven Abarca informó que personal de la Fiscalía de Justicia Indígena y peritos realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios. El funcionario se trasladó a San Cristóbal de Las Casas para dar seguimiento a las investigaciones.

Entre las diligencias se encuentra la revisión de cámaras de vigilancia para reconstruir los momentos previos al ataque e identificar a los responsables.

Aunque existen antecedentes de amenazas contra Pérez Pérez, las autoridades no han confirmado una relación entre el asesinato y su actividad como defensor. Esa posible conexión permanece pendiente de las investigaciones.