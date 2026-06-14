Investigan asesinato del alcalde Joel Bravo Martínez en Oaxaca

El Gabinete de Seguridad informó que trabaja de manera coordinada con las autoridades de Oaxaca para esclarecer el homicidio y localizar a los responsables

El asesinato del alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez, activó una investigación de alto impacto por parte de autoridades estatales y federales, en un caso que vuelve a colocar bajo los reflectores los riesgos que enfrentan funcionarios municipales en distintas regiones del país.

Bravo Martínez fue atacado a tiros este sábado, apenas semanas después de haber manifestado preocupación por su seguridad y solicitar medidas de protección ante presuntas amenazas, según información dada a conocer tras el crimen.

Tras confirmarse el homicidio, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó la activación inmediata de los protocolos correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Había advertido sobre riesgos contra su seguridad

Uno de los aspectos que más atención concentra dentro de la investigación es que el edil ya había expresado temor por su integridad física antes de ser asesinado.

Además, las autoridades analizan antecedentes recientes relacionados con su seguridad, entre ellos una emboscada y un asalto que sufrió semanas atrás cuando se desplazaba por una carretera de la región.

Estos hechos forman parte de las líneas de investigación que buscan determinar si existe una relación directa entre las amenazas reportadas previamente y el ataque que terminó con su vida.

El Gabinete de Seguridad informó que trabaja de manera coordinada con las autoridades de Oaxaca para esclarecer el homicidio y localizar a los responsables.

Como parte de las acciones implementadas tras el crimen, también fueron desplegados elementos adicionales de seguridad en la zona para reforzar las labores de investigación y vigilancia.

Las autoridades federales aseguraron que el caso será atendido de manera prioritaria y reiteraron que no se permitirá impunidad en torno al asesinato del alcalde.

Violencia contra autoridades locales continúa siendo un desafío

El homicidio de Joel Bravo Martínez ocurre en un contexto en el que alcaldes, funcionarios municipales y actores políticos continúan siendo víctimas de ataques en diversas regiones del país.

La agresión ha generado reacciones dentro del ámbito político nacional y reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad que enfrentan los gobiernos municipales, especialmente en zonas donde existen antecedentes de violencia y presencia de grupos criminales.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan reconstruir los acontecimientos previos al ataque y determinar si las amenazas denunciadas por el alcalde forman parte del móvil detrás del crimen que conmocionó a la comunidad de San Miguel Amatitlán.