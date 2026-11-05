Investigan asesinato de regidor de Cuernavaca

Gabriel Rivas Ríos viajaba a bordo de un vehículo y fue interceptado por una motocicleta para postriormente disparar en contra de su automóvil

El regidor de Cuernavaca, Morelos, Gabriel Rivas Ríos, fue asesinado este miércoles mientras circulaba en un automóvil por la localidad de Acapantzingo.

El funcionario municipal fue atacado por hombres armados que posteriormente escaparon del lugar en una motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió cuando Rivas Ríos viajaba a bordo de un vehículo y fue interceptado por los atacantes, en lo que aparentemente se trató de un ataque directo.

El funcionario recibió varios impactos de bala y perdió la vida en el sitio.

Fiscalía investiga asesinato de regidor

La Fiscalía de Morelos confirmó el homicidio e informó que agentes de investigación y personal especializado acudieron al lugar para recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes fueron los responsables.

A través de un comunicado, la institución aseguró que agotará todas las líneas de investigación relacionadas con el crimen para identificar y localizar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el posible móvil del asesinato ni han establecido si existe alguna relación con las actividades públicas del funcionario.

Gobernadora de Morelos promete esclarecer el crimen

La gobernadora Margarita González Saravia lamentó el asesinato de Rivas Ríos, a quien recordó como su "amigo y compañero de movimiento". También aseguró que su administración trabajará para esclarecer los hechos.

En un mensaje publicado en Facebook, la mandataria señaló que instruyó a la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad a mantener una coordinación estrecha para avanzar en las investigaciones.

"En Morelos no hay cabida para la impunidad", expresó González Saravia, quien también prometió que se hará justicia por el homicidio del regidor.

Morelos acumula asesinatos de funcionarios

El homicidio de Rivas Ríos ocurre en un contexto de violencia contra funcionarios públicos en Morelos, entidad ubicada al sur de la Ciudad de México y considerada uno de los focos de inseguridad del país.

En julio pasado fue asesinado Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, meses antes del ataque contra el regidor de Cuernavaca. El crimen ocurrió en medio de operativos federales contra la extorsión y las investigaciones sobre presuntos vínculos de autoridades locales con grupos delictivos.

De acuerdo con la organización civil Data Cívica, durante 2025 se documentaron al menos 136 asesinatos de funcionarios gubernamentales o aspirantes judiciales en México.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, sin que se haya establecido una relación entre el crimen y las denuncias o actividades que realizó durante su trayectoria pública.