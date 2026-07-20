Investigan asesinato de 10 personas en Zacatecas

Cinco de los cuerpos fueron localizados suspendidos de un puente vehicular sobre la carretera federal 54 Zacatecas-Saltillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas mantiene abierta una investigación por el homicidio de diez hombres cuyos cuerpos fueron localizados en distintos puntos de Pánuco, Morelos y Sain Alto, durante una jornada violenta registrada el sábado 18 de julio.

Los hallazgos provocaron el despliegue de corporaciones estatales y federales, además de una reunión extraordinaria del Grupo de Inteligencia Operativa para coordinar las acciones destinadas a esclarecer los crímenes y localizar a los responsables.

Víctimas fueron encontradas en tres municipios

Cinco de los cuerpos fueron localizados suspendidos de un puente vehicular sobre la carretera federal 54 Zacatecas-Saltillo, cerca de la comunidad de Pozo de Gamboa, en el municipio de Pánuco. Las víctimas presentaban signos de violencia y en el lugar también fueron encontrados mensajes presuntamente relacionados con la delincuencia organizada.

Horas después, otros cuatro hombres fueron encontrados sin vida en las inmediaciones del acceso a la cabecera municipal de Morelos, cerca de una clínica del IMSS-Bienestar. La décima víctima fue localizada junto a la carretera federal 45, en territorio de Sain Alto.

Identifican a las diez personas asesinadas

La Fiscalía estatal informó que las diez víctimas ya fueron identificadas y sus cuerpos se encontraban en proceso de entrega a sus familiares. Ocho de los fallecidos eran de Zacatecas y dos de Durango.

Entre las víctimas se encontraba Ignacio Castrejón Valdez, empresario de los sectores de la construcción y la minería, además de expresidente municipal de Sombrerete durante el periodo 2016-2018.

También fueron identificados Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo, y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, integrante del cuerpo de Bomberos del mismo municipio.

Fiscalía mantiene reservada la línea de investigación

Las autoridades señalaron que ya existe una línea de investigación definida, aunque sus detalles permanecerán bajo reserva para no afectar las diligencias. Hasta el momento, tampoco se ha confirmado públicamente qué grupo delictivo podría estar relacionado con los homicidios o si los tres hallazgos corresponden a un mismo hecho.

Tras los crímenes, la presencia de seguridad fue reforzada con elementos del Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones estatales. Las autoridades trabajan de manera coordinada en la revisión de indicios y en la búsqueda de los responsables, sin que hasta el último reporte se anunciaran detenciones.