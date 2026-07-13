Investigan agresión contra niña de 10 años en Zacatecas

Una menor permanece hospitalizada en estado grave tras una agresión en Tabasco, Zacatecas; el presunto responsable es un adolescente de 13 años

Autoridades de Zacatecas investigan la agresión física y sexual contra una niña de 10 años ocurrida en el municipio de Tabasco, cuyo estado de salud fue reportado como grave. El presunto responsable es un adolescente de 13 años que ya fue identificado por la Fiscalía.

El fiscal del estado, Cristian Camacho Osnaya, informó que la menor fue localizada con lesiones de gravedad después de ser atacada en una brecha. De acuerdo con las primeras investigaciones, además de la agresión sexual, la víctima sufrió golpes con piedras en el rostro y otras partes del cuerpo.

Traslado de emergencia

El caso fue reportado la tarde del viernes por corporaciones de seguridad y el Sistema Estatal DIF, lo que permitió activar un operativo de atención para la menor.

Debido a la gravedad de las lesiones, la niña fue trasladada en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública desde el municipio de Tabasco hasta el Hospital General de Zacatecas, donde permanece bajo atención médica especializada.

Hasta la tarde del sábado, las autoridades mantenían el reporte de que su estado de salud era delicado.

La Fiscalía informó que la menor y su familia cuentan con acompañamiento institucional mediante una red de apoyo integrada por el Sistema Estatal DIF y personal especializado de las Fiscalías de Género y de Derechos Humanos.

Las autoridades señalaron que este acompañamiento busca brindar atención médica, psicológica y jurídica durante el desarrollo de la investigación.

Situación del presunto agresor

El fiscal explicó que el adolescente señalado como presunto responsable ya fue ubicado y permanece bajo resguardo de las autoridades junto con sus familiares, además de haber sido presentado en las instalaciones de la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos.

No obstante, precisó que la legislación vigente en materia de justicia para adolescentes impide que un menor de 13 años sea detenido o sujeto a una medida de internamiento.

Camacho Osnaya indicó que, si la investigación reúne los elementos suficientes, el caso será presentado ante un juez de control conforme a los procedimientos establecidos para personas adolescentes, respetando el marco legal aplicable a ese grupo de edad.